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  • Медведев: запланировано участие Малкома и Кокорина в первом зимнем сборе «Зенита»

Медведев: запланировано участие Малкома и Кокорина в первом зимнем сборе «Зенита»

20 декабря 2019, 16:23
8

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форварды Александр Кокорин и Малком должны принять участие в первом зимнем сборе питерцев.

— Малком продолжает тренироваться и восстанавливаться от травмы.

— Он полетит с командой на первый сбор?

— Такой план имеется.

— Александр Кокорин тоже?

— Планируется.

— Получается, он будет заявлен за команду, когда откроется трансферное окно?

— Давайте сначала сбор пройдет, — сказал Медведев.

  • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
  • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Малком Медведев Александр
Комментарии (8)
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serppion
1576848516
Стулья для кокоши к первому сбору доставить успеете?
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Garrincha58
1576851160
Малкому что то рановато мог бы ещё до мая отдохнуть
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Джой
1576864257
Также планировалось их участие в первой части сезона. Но это мы обсуждать не станем)
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3a zenit
1576869678
ага там по травме каждому и можно дальше отдыхать балдея на райских островах.
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koli4ka
1576881081
Зюба трепещи!!!конкуренты идут!!!
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