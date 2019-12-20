Медведев: запланировано участие Малкома и Кокорина в первом зимнем сборе «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форварды Александр Кокорин и Малком должны принять участие в первом зимнем сборе питерцев.
— Малком продолжает тренироваться и восстанавливаться от травмы.
— Он полетит с командой на первый сбор?
— Такой план имеется.
— Александр Кокорин тоже?
— Планируется.
— Получается, он будет заявлен за команду, когда откроется трансферное окно?
— Давайте сначала сбор пройдет, — сказал Медведев.
- Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
- С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
- Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.
Источник: «Рейтинг букмекеров»