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    Медведев: запланировано участие Малкома и Кокорина в первом зимнем сборе «Зенита»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форварды Александр Кокорин и Малком должны принять участие в первом зимнем сборе питерцев.

    — Малком продолжает тренироваться и восстанавливаться от травмы.

    — Он полетит с командой на первый сбор?

    — Такой план имеется.

    — Александр Кокорин тоже?

    — Планируется.

    — Получается, он будет заявлен за команду, когда откроется трансферное окно?

    — Давайте сначала сбор пройдет, — сказал Медведев.

    • Первый зимний учебно-тренировочный сбор «Зенита» пройдет в Катаре с 13 по 25 января.
    • С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме.
    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Кокорин, освободившийся из колонии в сентябре, будет дозаявлен за «Зенит» зимой.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11545

      Garrincha58 1 час назад

      Малкому что то рановато мог бы ещё до мая отдохнуть

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      Рейтинг: +2877

      serppion 1 час назад

      Стулья для кокоши к первому сбору доставить успеете?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11545

      Garrincha58 > serppion 1 час назад

      сначала деньги потом стулья

      0
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      ...
      Рейтинг: +1276

      Давид59 > serppion 35 минут назад

      Я думаю, у Кокоши аллергия на стулья

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