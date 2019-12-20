Медведев: запланировано участие Малкома и Кокорина в первом зимнем сборе «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что форварды Александр Кокорин и Малком должны принять участие в первом зимнем сборе питерцев.

— Малком продолжает тренироваться и восстанавливаться от травмы.

— Он полетит с командой на первый сбор?

— Такой план имеется.

— Александр Кокорин тоже?

— Планируется.

— Получается, он будет заявлен за команду, когда откроется трансферное окно?

— Давайте сначала сбор пройдет, — сказал Медведев.