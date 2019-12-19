Каземиро: «Эпизод с Вараном? Очевидно – это пенальти»

Полузащитник «Реала» Каземиро остался недоволен ничьей против «Барселоны» (0:0) в перенесенном матче чемпионата Испании.

«Эпизод с Вараном? Во время игры ничего конкретного не увидел и были сомнения, но, когда пересмотрел эпизод в перерыве, стало очевидно – это пенальти.

Нам есть, чем быть недовольными. Арбитры могли хотя бы пересмотреть эпизод, но они даже не стали его проверять. Был бы там пенальти или нет, это уже другой вопрос, но момент нужно было посмотреть.

Мне не нравится VAR. Со всеми ошибками и скандалами футбол красивее на улице», – заявил бразилец.