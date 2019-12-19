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Каземиро: «Эпизод с Вараном? Очевидно – это пенальти»

19 декабря 2019, 06:36
9

Полузащитник «Реала» Каземиро остался недоволен ничьей против «Барселоны» (0:0) в перенесенном матче чемпионата Испании.

«Эпизод с Вараном? Во время игры ничего конкретного не увидел и были сомнения, но, когда пересмотрел эпизод в перерыве, стало очевидно – это пенальти.

Нам есть, чем быть недовольными. Арбитры могли хотя бы пересмотреть эпизод, но они даже не стали его проверять. Был бы там пенальти или нет, это уже другой вопрос, но момент нужно было посмотреть.

Мне не нравится VAR. Со всеми ошибками и скандалами футбол красивее на улице», – заявил бразилец.

  • Каземиро был признан лучшим игроком матча.
  • В первом тайме во время одной из атак «Реала» Клеман Лангле сыграл грубо против Рафаэля Варана, но бригада арбитров не отреагировала.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Каземиро
Комментарии (9)
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dinar7777dinar
1576734961
Придурок посмотри как рамос снес Суареса потом плачь.
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panmon
1576735555
Действительно показалось, что должны были ставить пенальти в этом моменте. Хотя могли бы и сами забить. Шансов было очень много
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Jurabay
1576740678
Придурок а не игрок
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