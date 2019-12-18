Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду забил «Сампдории» с высоты 256 сантиметров

18 декабря 2019, 23:35
9

В матче 17-го тура Серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (1:2). Решающий гол на 45 минуте забил португалец Криштиану Роналду. Он послал мяч головой в ворота с 256 сантиметров. Видео доступно ниже.

Роналду забил в пятом матче подряд. «Ювентус» благодаря победе в Генуе возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

  • Последний раз Роналду уходил с поля без гола 26 ноября, когда «Ювентус» в Лиге чемпионов минимально победил мадридский «Атлетико».
  • В текущем сезоне Серии А Роналду провел 13 матчей, забил десять голов, сделал результативный пас.
  • «Сампдорию» тренирует бывший главный тренер «Ювентуса» Клаудио Раньери.

Источник: твиттер Eurosport.ru
Италия. Серия А Португалия. Примейра Сампдория Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Proker
1576703077
О про этого момента вообще ох...л.прям 1.5этажный человек
Ответить
ivanthebest
1576703500
Не перестаёт удивлять. Величайший спортсмен и футболист.
Ответить
Nikita Suarez
1576704287
Фантастика! Машина!
Ответить
кошмарик
1576704810
Air Роналду.. Майкл Джордан рыдает в сторонке.. Феноменальная прыгучесть..
Ответить
Brabus71
1576706208
Случайно так не забьешь... В таком прыжке и так выцеливать! Фантастика!
Ответить
Даркуш05
1576726963
Читер
Ответить
Из Твери Леха
1576731728
Так и в космос улетит)
Ответить
Давид59
1576742408
Ха-ха! Действительно высоко. Его ещё плечиком по-регбийному подбросили
Ответить
Mister_Tomsk
1576751003
Динарио фас) нука выскажи , что это обычный гол и месси может так же) аххаха)))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+