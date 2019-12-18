Роналду забил «Сампдории» с высоты 256 сантиметров

В матче 17-го тура Серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (1:2). Решающий гол на 45 минуте забил португалец Криштиану Роналду. Он послал мяч головой в ворота с 256 сантиметров. Видео доступно ниже.

Роналду забил в пятом матче подряд. «Ювентус» благодаря победе в Генуе возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.