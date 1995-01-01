Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Дюков: «Adidas внесет РФС в ассоциацию класса А. Скоро презентуем измененную форму для Евро-2020»

    Компания Adidas в ноябре представила форму сборной России для Евро-2020, но она не устроила РФС. Вскоре будет презентован измененный комплект, рассказал президент организации Александр Дюков.

    «Adidas собирается внести нас в ассоциацию класса А. Это означает, что компания будет подходить к нашему союзу, как к Германии и другим странам из этого списка. Переговоры по внесению изменений завершены. Мы получили от них видение, какие изменения могут внесены. Будет изменена ткань. Будет изменен силуэт, крой.

    Первоначальный вариант был неудачным, мы это сказали. Сейчас вариант нас устраивает. Аdidas повел себя как настоящий партнер, быстро отреагировали и внесли изменения в форму. Этот подход нас устраивает. Скоро эту форму презентуем», – цитирует Дюкова бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • Два матча группового этапа Евро-2020 Россия проведет в Санкт-Петербурге.
    • Весной россияне проведут товарищеские матчи.
    • Евро-2020 пройдет в июне-июле.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5756

      BRO_football 18 минут назад

      Фабрики Аdidas в Китае работают на полную мощность!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6420

      mihail200606 24 минуты назад

      Да уж, с формой начудили..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74851
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru