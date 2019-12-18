Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков: «Adidas внесет РФС в ассоциацию класса А. Скоро презентуем измененную форму для Евро-2020»

Дюков: «Adidas внесет РФС в ассоциацию класса А. Скоро презентуем измененную форму для Евро-2020»

18 декабря 2019, 21:30
5

Компания adidas в ноябре представила форму сборной России для Евро-2020, но она не устроила РФС. Вскоре будет презентован измененный комплект, рассказал президент организации Александр Дюков.

«Adidas собирается внести нас в ассоциацию класса А. Это означает, что компания будет подходить к нашему союзу, как к Германии и другим странам из этого списка. Переговоры по внесению изменений завершены. Мы получили от них видение, какие изменения могут внесены. Будет изменена ткань. Будет изменен силуэт, крой.

Первоначальный вариант был неудачным, мы это сказали. Сейчас вариант нас устраивает. Аdidas повел себя как настоящий партнер, быстро отреагировали и внесли изменения в форму. Этот подход нас устраивает. Скоро эту форму презентуем», – цитирует Дюкова бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

  • Два матча группового этапа Евро-2020 Россия проведет в Санкт-Петербурге.
  • Весной россияне проведут товарищеские матчи.
  • Евро-2020 пройдет в июне-июле.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1576695174
Да уж, с формой начудили..
Ответить
BRO_football
1576695525
Фабрики Аdidas в Китае работают на полную мощность!
Ответить
vladimir-7
1576735251
Зачем сборной нужна новая форма, играть ей только несколько игр на Евро 2020, а дальше спи-отдыхай четыре года, минимум.
Ответить
Etiainen
1576741207
до этого были второсортной сборной)))
Ответить
Давид59
1576742983
Ура! Мы в ассоциации класса А!!! Теперь никто нам не страшен!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+