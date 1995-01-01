Дюков: «Adidas внесет РФС в ассоциацию класса А. Скоро презентуем измененную форму для Евро-2020»

Фабрики Аdidas в Китае работают на полную мощность!
Компания Adidas в ноябре представила форму сборной России для Евро-2020, но она не устроила РФС. Вскоре будет презентован измененный комплект, рассказал президент организации Александр Дюков.
«Adidas собирается внести нас в ассоциацию класса А. Это означает, что компания будет подходить к нашему союзу, как к Германии и другим странам из этого списка. Переговоры по внесению изменений завершены. Мы получили от них видение, какие изменения могут внесены. Будет изменена ткань. Будет изменен силуэт, крой.
Первоначальный вариант был неудачным, мы это сказали. Сейчас вариант нас устраивает. Аdidas повел себя как настоящий партнер, быстро отреагировали и внесли изменения в форму. Этот подход нас устраивает. Скоро эту форму презентуем», – цитирует Дюкова бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.
- Два матча группового этапа Евро-2020 Россия проведет в Санкт-Петербурге.
- Весной россияне проведут товарищеские матчи.
- Евро-2020 пройдет в июне-июле.