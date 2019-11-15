Дюков: «Adidas пустил новую форму в производство без нашего согласования»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с новой формой национальной сборной.

Игровая форма выполнена в красном цвете.

На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

– Будет ли пересмотрен контракт с adidas из-за новой формы? И когда сборная России выйдет в новой форме?

– Когда дизайн новой формы будет разработан и согласован. Будет ли он вообще разработан, adidas пока не ответил. То, что произошло, лучше прокомментирует Александр Алаев (генеральный секретарь РФС – примечание «Бомбардира»), он вел переговоры.

Я могу сказать следующее. Работа со спонсором и разработка формы – длительный процесс, который занимает 14-15 месяцев. В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования.

В результате мы получили ту форму, которая есть. Наша мнение – дизайн неудачный, есть вопросы к качеству. Надеемся, что adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть.

Adidas – наш давний партнер. Мы хотели поддержать партнеров. Во время презентации стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и качеством. Причем достаточно существенное. Речи о разрыве с контакта с adidas не идет. Когда контракт подойдет к завершению, тогда можем рассмотреть и российские компании.

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