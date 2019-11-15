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    Дюков: «Adidas пустил новую форму в производство без нашего согласования»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с новой формой национальной сборной.

    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

    – Будет ли пересмотрен контракт с adidas из-за новой формы? И когда сборная России выйдет в новой форме?

    – Когда дизайн новой формы будет разработан и согласован. Будет ли он вообще разработан, adidas пока не ответил. То, что произошло, лучше прокомментирует Александр Алаев (генеральный секретарь РФС – примечание «Бомбардира»), он вел переговоры.

    Я могу сказать следующее. Работа со спонсором и разработка формы – длительный процесс, который занимает 14-15 месяцев. В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования.

    В результате мы получили ту форму, которая есть. Наша мнение – дизайн неудачный, есть вопросы к качеству. Надеемся, что adidas проведет работу над ошибками. Пока будем выступать в той форме, которая есть.

    Adidas – наш давний партнер. Мы хотели поддержать партнеров. Во время презентации стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и качеством. Причем достаточно существенное. Речи о разрыве с контакта с adidas не идет. Когда контракт подойдет к завершению, тогда можем рассмотреть и российские компании.

    Черчесов – о новой форме сборной: «Давайте поговорим о футболе, а о моде поговорим потом»

    Источник: Sport24

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