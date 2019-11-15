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  • Черчесов – о новой форме сборной: «Давайте поговорим о футболе, а о моде поговорим потом»

Черчесов – о новой форме сборной: «Давайте поговорим о футболе, а о моде поговорим потом»

15 ноября 2019, 14:47
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с новой формой национальной команды.

  • Игровая форма выполнена в красном цвете.
  • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

«Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определeнные нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой мы сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе. О моде поговорим потом», – сказал Черчесов.

Новая форма сборной: перевернули флаг, взяли стандартный шаблон и разозлили РФС

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Давид59
1573820431
Давайте поговорим о футбольной моде, в смысле о современном, атакующем футболе.
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Axe111
1573823276
С тобой о футболе АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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Decorhome
1573831362
Правильно. Первым делом, первым делом футбол
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