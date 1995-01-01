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    Черчесов – о новой форме сборной: «Давайте поговорим о футболе, а о моде поговорим потом»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с новой формой национальной команды.

    • Игровая форма выполнена в красном цвете.
    • На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

    «Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определeнные нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой мы сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе. О моде поговорим потом», – сказал Черчесов.

    Новая форма сборной: перевернули флаг, взяли стандартный шаблон и разозлили РФС

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1572

      Axe111 7 минут назад

      С тобой о футболе АХАХАХАХАХАХАХАХАХА

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      Рейтинг: +1864

      Борат 36 минут назад

      футболки можно так оставить, а на трусы белые нужно сзади коричневого добавить, что б не так было заметно в матче с бельгией !

      вот умора !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +657

      Давид59 55 минут назад

      Давайте поговорим о футбольной моде, в смысле о современном, атакующем футболе.

      0
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