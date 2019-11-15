Черчесов – о новой форме сборной: «Давайте поговорим о футболе, а о моде поговорим потом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу ситуации с новой формой национальной команды.

Игровая форма выполнена в красном цвете.

На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

«Есть федерация, есть технический спонсор. Нужно доработать определeнные нюансы, и тогда мы будем играть в новой форме. Мы в сборной эту тему не обсуждали. Кстати, та форма, в которой мы сейчас играем, вам тоже не нравилась. Чаще пишут больше, чем есть на самом деле. Давайте поговорим о футболе. О моде поговорим потом», – сказал Черчесов.

Новая форма сборной: перевернули флаг, взяли стандартный шаблон и разозлили РФС