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  • Цорн: «Нам предлагали Соболева. Но зимой «Спартак» никого брать не будет»

Цорн: «Нам предлагали Соболева. Но зимой «Спартак» никого брать не будет»

18 декабря 2019, 18:42
18

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансферные слухи.

«Скорее всего, болельщики не увидят новичков зимой. Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на нее кого-то возьмем. Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов – это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать еще одного, не отдавая кого-то из них, не имеет смысла.

Есть ли вариант перехода Соболева? Нам его предлагали. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но, повторюсь, зимой мы никого, в том числе Соболева, брать не будем», — сказал Цорн.

  • В текущем сезоне 22-летний Соболев провел за «Крылья» 19 матчей и забил 10 голов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Цорн Томас
Комментарии (18)
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Hektor 84
1576685714
Я думаю все же кого то прикурят. Лукавит он.
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VVM1964
1576686352
Однако же вроде собирались избавиться от Гулиева и Джано , а вот насчет приобретений - никого ? надеюсь это " для прессы " .
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VVM1964
1576686402
Да !!! - у нас же зимой из аренды Роша вернется всех рвать )))
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raritet
1576692097
Предполагаю, что лукавство тут присутствует. Если пригласили нового тренера, то у него могут быть хоть какие-то пожелания, а если ждать до летнего трансферного окна . то эти желания могут и пропасть. Наверное ,пару изменений будет. Хотя, в самом деле , как только уехали настоящие звездочки, то РПЛ притухла. Лимит сразу сказался на игре всех команд. После Промеса конечно , эти Понсе недотягивают до его уровня.
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rammax fcsm
1576701790
понабрать всякую шваль и дрянь, распродав "золотую" команду... стоять на вылет в пердив... да ещё и и раздуваться от гордости от собственной ТУПОСТИ..... мразь....
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ivanthebest
1576706456
Идеальный трансфер - когда о нём никто не знает до официального объявления. Надеюсь, Цорн придерживается той же модели.
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piligrim1986
1576729856
где-то мелькала новость про Фалькао))
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бурминка
1576731157
Не на что не намекаю,но это напоминает давно забытое:Ульяна Андреевна, я царствовал! Но вам не изменил. Меня царицей соблазняли, но не поддался я! Клянусь!
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Владислав Vlad
1576743955
Цорн - ещё тот хитропоп. Сначала говорит, что если после зимы Шюрле не заиграет, то его не выкупят. Теперь говорит, что в нападении есть Шюрле. А с учётом того, что Мирзов ничего не показывает, то получается у нас 2 напа. А схема 3-5-2. На замену напов нет. Здесь либо схему менять, либо покупать напов, либо надеяться, что заиграют Шюрле и Мирзов. Есть ещё вариант с напами из второго состава. Думаю, вряд ли Цорн надеется на Шюрле с Мирзовым. Остаётся вариант с покупкой или арендой, и вариант с молодёжкой. А т.к. от зоны вылета недалеко убежали и нужно забивать, то скорее всего приобретение в нападение будет. Поглядим.
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Ссппааррттаакк
1576779255
Опять Спартак в заднем проходе.
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