Цорн: «Нам предлагали Соболева. Но зимой «Спартак» никого брать не будет»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал трансферные слухи.

«Скорее всего, болельщики не увидят новичков зимой. Есть одна позиция, которая рассматривается, но не факт, что мы на нее кого-то возьмем. Могу сказать, что это не нападающий и не крайний защитник. В атаке у нас есть Шюррле, Ларссон, Понсе и Мирзов – это если мы будем играть по схеме 3-5-2. Брать еще одного, не отдавая кого-то из них, не имеет смысла.

Есть ли вариант перехода Соболева? Нам его предлагали. Конечно, из-за статистики эта фамилия фигурирует. Но, повторюсь, зимой мы никого, в том числе Соболева, брать не будем», — сказал Цорн.

В текущем сезоне 22-летний Соболев провел за «Крылья» 19 матчей и забил 10 голов.

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