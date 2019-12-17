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РПЛ обсудит с «Матч ТВ» отсутствие освещения акций фанатов в 19-м туре

17 декабря 2019, 17:11
3

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига проведет встречу с руководством канала «Матч ТВ».

«23-24 декабря РПЛ проведет рабочую встречу с «Матч ТВ», там, среди прочего, обсудят в том числе и редакционную политику вещателя в связи с освещением (отсутствием данного) акций болельщиков в последнем туре. Со стороны Лиги никаких просьб по тому, как освещать данные акции не было», – сказал Прядкин.

«Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ


Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (3)
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portero
1576593443
Ну ну, он не может выяснить кто распоряжение отдал не привлекать внимание? Как выяснит так сразу забудет для чего хотел выяснить.
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dimmmka
1576597227
Ответ будет такой:на освещение акций не хватало освещение стадиона, поэтому освещение провел батюшка.
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Mazai-NN
1576615067
Клоуны с у к а
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