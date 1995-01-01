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    РПЛ обсудит с «Матч ТВ» отсутствие освещения акций фанатов в 19-м туре

    Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига проведет встречу с руководством канала «Матч ТВ».

    «23-24 декабря РПЛ проведет рабочую встречу с «Матч ТВ», там, среди прочего, обсудят в том числе и редакционную политику вещателя в связи с освещением (отсутствием данного) акций болельщиков в последнем туре. Со стороны Лиги никаких просьб по тому, как освещать данные акции не было», – сказал Прядкин.

    «Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ


    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36197

      portero 33 минуты назад

      Ну ну, он не может выяснить кто распоряжение отдал не привлекать внимание? Как выяснит так сразу забудет для чего хотел выяснить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22325

      gol_kak_sokol 40 минут назад

      Пчелы против меда.

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