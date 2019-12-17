РПЛ обсудит с «Матч ТВ» отсутствие освещения акций фанатов в 19-м туре

Глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига проведет встречу с руководством канала «Матч ТВ».

«23-24 декабря РПЛ проведет рабочую встречу с «Матч ТВ», там, среди прочего, обсудят в том числе и редакционную политику вещателя в связи с освещением (отсутствием данного) акций болельщиков в последнем туре. Со стороны Лиги никаких просьб по тому, как освещать данные акции не было», – сказал Прядкин.

Акция «Фанат не преступник» прошла на матчах 19-го тура РПЛ.

По ходу первого тайма трибуны российских стадионов покинули фанаты «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» и других клубов.

«Медуза»: комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать протесты фанатов во время матчей РПЛ



