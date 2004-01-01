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    Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»

    Российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался по поводу оскорблений форварда «Зенита» Артeма Дзюбы со стороны болельщиков.

    «Считаю, что никто не имеет права подобным образом оскорблять футболистов, как это случилось в матче Сан-МариноРоссия. В данном случае я, конечно, полностью на стороне Дзюбы – и вообще на стороне всех игроков, которые оказываются в подобных ситуациях. Убежден, что подобное поведение недопустимо в футболе. Каждый фанат переживает за свою команду, это нормально – но нельзя переходить грань», – сказал Газзаев.

    • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
    • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
    • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +979

      Чец 5 минут назад

      В СССР футболистов тоже обзывали, но никто не жаловался на болельщиков, а делом доказывали свое мастерство, без соплей, как Дзюба.

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      Рейтинг: +1066

      solodealer 41 минуту назад

      Газзаев всегда "ПОЛНОСТЬЮ" на ЧЬЕЙ-ТО СТОРОНЕ")))
      Наверное, уже и сам подзабыл, где ЕГО СОБСТВЕННАЯ "СТОРОНА"))

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      Рейтинг: +1325

      Klaido > solodealer 26 минут назад

      он полностью на той стороне, которая ему платит, ну, или: платит больше другой платящей стороны )))

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