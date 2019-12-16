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  • Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»

Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»

16 декабря 2019, 09:28
23

Российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался по поводу оскорблений форварда «Зенита» Артeма Дзюбы со стороны болельщиков.

«Считаю, что никто не имеет права подобным образом оскорблять футболистов, как это случилось в матче Сан-МариноРоссия. В данном случае я, конечно, полностью на стороне Дзюбы – и вообще на стороне всех игроков, которые оказываются в подобных ситуациях. Убежден, что подобное поведение недопустимо в футболе. Каждый фанат переживает за свою команду, это нормально – но нельзя переходить грань», – сказал Газзаев.

  • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал»«Спартак».
  • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Газзаев Валерий
Комментарии (23)
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Чец
1576480857
В СССР футболистов тоже обзывали, но никто не жаловался на болельщиков, а делом доказывали свое мастерство, без соплей, как Дзюба.
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Аналитика от паралитика
1576482145
Вот дожили, болельщикам нельзя оскорблять футболистов, футболистам и тренерам нельзя оскорблять судей, но зато им всем вместе можно оскорблять фанатов своими позорными результатами.
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inzek
1576482229
Пёс лает, а караван идёт...
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Дядя Серёжа
1576483042
А поднять МРОТ для миллионов работающих? МРОТ - это оскорбление.
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Давид59
1576483061
Ох! Опять "речь" Газзаева! Вспомнил, наверное, что надо что-то произнести. Чтобы оправдывать зарплату в Думе
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Чехов на Садовой
1576483496
едро и в африке едро, флюгер. А сам-то с футболистами и болелами только стихами и на Вы общался (и общаешься) ?! С т ы д о б а гражданин депутат.
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Серж 69
1576486217
Тут всё двояко;с одной стороны фанаты и перегнули палку,возможно,но вот сам бы Дзюба задал себе вопрос,почему они так себя ведут?Легче всего сказать,ну вот пережрали водки и орут всякие непотребства,мерзкие безобразники,им бы только поорать бы там чего нехорошего,футбол им не интересен.А с другой стороны,быть может,в себе немного покопаться,подумать о том,чтобы играть лучше,а не маскарадами заниматься,да и языком поменьше мести.Оскорбления не хороши,конечно,но что уж,игроки такие у нас нежные и ранимые,консерватории поди закончили,Диккенса в подлиннике читают?Да нет уж,что для футболистов,что для самого Газзаева,мат-это родной язык,не церемонятся,так могут приложить,что только держись...Да и получается,хорошо сыграли-молодцы,отвратительно-не молодцы,но молчать надо всем,ждать,когда снова молодцами предстанут...Что же это,никакой ответственности?Но ведь у всех она есть,как правило,попробуй не заплати там что,налоги,квартплату-мигом оседлают,не соскочишь просто так...
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Plyash
1576486419
Как несколько ранее говорил дедушка Ленин - политическая проститутка. Сколько их сейчас развелось,не счесть.Занимаются,как правило,словоблудием и "ничегонеделаньем".
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Ковастер
1576520269
Не успел Бомбардир написать слово "Дзюба", как все спартачи в ряд со штыками и пиками выстроились, и :"Давай коли". Свой Спартак превратили в болото, теперь за других принялись. Я двумя рукам за слова Газаева. двумя руками за капитана сборной, а Спартак показал своей игрой свою себестоимость.
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Hektor 84
1576592206
Одним словом пес
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