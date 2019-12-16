Газзаев: «Я полностью на стороне Дзюбы. Никто не имеет права оскорблять футболистов»

Российский тренер, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался по поводу оскорблений форварда «Зенита» Артeма Дзюбы со стороны болельщиков.

«Считаю, что никто не имеет права подобным образом оскорблять футболистов, как это случилось в матче Сан-Марино – Россия. В данном случае я, конечно, полностью на стороне Дзюбы – и вообще на стороне всех игроков, которые оказываются в подобных ситуациях. Убежден, что подобное поведение недопустимо в футболе. Каждый фанат переживает за свою команду, это нормально – но нельзя переходить грань», – сказал Газзаев.