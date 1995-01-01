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    Де Лаурентис: «Ибрагимович в «Наполи»? У меня появились другие приоритеты»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб действительно интересовался нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, однако сейчас его подписание уже неактуально.

    «Златан – великий человек с сильным характером. Мы думали об Ибрагимовиче, когда команду возглавлял Анчелотти, поскольку при нем он взял бы на себя определенную роль.

    Теперь у меня появились другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе с высокой линией защиты», – сказал Де Лаурентис.

    • Ибрагимович 31 декабря станет свободным агентом.
    • Главным претендентом на шведа считается «Милан».
    • Анчелотти покинул «Наполи» 11 декабря.

    Де Лаурентис – об увольнении Анчелотти из «Наполи»: «По окончании сезона посмотрим, кто ошибся»

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 08:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1369

      Dizayner 57 минут назад

      круто, президент решает, как должна играть команда)) дженнаро беги оттуда, пока не поздно

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