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  • Де Лаурентис: «Ибрагимович в «Наполи»? У меня появились другие приоритеты»

Де Лаурентис: «Ибрагимович в «Наполи»? У меня появились другие приоритеты»

16 декабря 2019, 08:50
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб действительно интересовался нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, однако сейчас его подписание уже неактуально.

«Златан – великий человек с сильным характером. Мы думали об Ибрагимовиче, когда команду возглавлял Анчелотти, поскольку при нем он взял бы на себя определенную роль.

Теперь у меня появились другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе с высокой линией защиты», – сказал Де Лаурентис.

  • Ибрагимович 31 декабря станет свободным агентом.
  • Главным претендентом на шведа считается «Милан».
  • Анчелотти покинул «Наполи» 11 декабря.

Де Лаурентис – об увольнении Анчелотти из «Наполи»: «По окончании сезона посмотрим, кто ошибся»

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Ибрагимович Златан Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (3)
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Dizayner
1576477763
круто, президент решает, как должна играть команда)) дженнаро беги оттуда, пока не поздно
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