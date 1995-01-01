Де Лаурентис: «Ибрагимович в «Наполи»? У меня появились другие приоритеты»

круто, президент решает, как должна играть команда)) дженнаро беги оттуда, пока не поздно
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб действительно интересовался нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, однако сейчас его подписание уже неактуально.
«Златан – великий человек с сильным характером. Мы думали об Ибрагимовиче, когда команду возглавлял Анчелотти, поскольку при нем он взял бы на себя определенную роль.
Теперь у меня появились другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе с высокой линией защиты», – сказал Де Лаурентис.
- Ибрагимович 31 декабря станет свободным агентом.
- Главным претендентом на шведа считается «Милан».
- Анчелотти покинул «Наполи» 11 декабря.
Де Лаурентис – об увольнении Анчелотти из «Наполи»: «По окончании сезона посмотрим, кто ошибся»