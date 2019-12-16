Де Лаурентис: «Ибрагимович в «Наполи»? У меня появились другие приоритеты»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб действительно интересовался нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем, однако сейчас его подписание уже неактуально.

«Златан – великий человек с сильным характером. Мы думали об Ибрагимовиче, когда команду возглавлял Анчелотти, поскольку при нем он взял бы на себя определенную роль.

Теперь у меня появились другие приоритеты. Эта команда должна играть по другой системе с высокой линией защиты», – сказал Де Лаурентис.

Ибрагимович 31 декабря станет свободным агентом.

Главным претендентом на шведа считается «Милан».

Анчелотти покинул «Наполи» 11 декабря.

Де Лаурентис – об увольнении Анчелотти из «Наполи»: «По окончании сезона посмотрим, кто ошибся»