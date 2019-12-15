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  • 18-летний форвард «МЮ» Гринвуд забил 3 гола в 2 последних матчах

18-летний форвард «МЮ» Гринвуд забил 3 гола в 2 последних матчах

15 декабря 2019, 22:17
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«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.

Единственный гол в составе манкунианцев забил нападающий Мэйсон Гринвуд, появившийся на поле на 65-й минуте.

Ранее англичанин оформил дубль в матче с «АЗ Алкмаар» (4:0) и был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

  • Гринвуду полтора месяца назад исполнилось 18 лет.
  • Он в системе «МЮ» с 2007 года.

18-летний Гринвуд из «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Гринвуд – самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед» с голом и ассистом в еврокубковом матче

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Гринвуд Мэйсон
Комментарии (5)
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LOKOfanatik19
1576443160
ВОт хорош парень, забивает и забивает. Надеюсь серьезно отнесется к своему развитию, играть ведь дают.
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