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    18-летний форвард «МЮ» Гринвуд забил 3 гола в 2 последних матчах

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.

    Единственный гол в составе манкунианцев забил нападающий Мэйсон Гринвуд, появившийся на поле на 65-й минуте.

    Ранее англичанин оформил дубль в матче с «АЗ Алкмаар» (4:0) и был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

    • Гринвуду полтора месяца назад исполнилось 18 лет.
    • Он в системе «МЮ» с 2007 года.

    18-летний Гринвуд из «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

    Гринвуд – самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед» с голом и ассистом в еврокубковом матче

    Источник: «Бомбардир»

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