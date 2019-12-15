18-летний форвард «МЮ» Гринвуд забил 3 гола в 2 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.
Единственный гол в составе манкунианцев забил нападающий Мэйсон Гринвуд, появившийся на поле на 65-й минуте.
Ранее англичанин оформил дубль в матче с «АЗ Алкмаар» (4:0) и был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
- Гринвуду полтора месяца назад исполнилось 18 лет.
- Он в системе «МЮ» с 2007 года.
18-летний Гринвуд из «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Гринвуд – самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед» с голом и ассистом в еврокубковом матче
Источник: «Бомбардир»