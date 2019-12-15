18-летний форвард «МЮ» Гринвуд забил 3 гола в 2 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 17-го тура АПЛ.

Единственный гол в составе манкунианцев забил нападающий Мэйсон Гринвуд, появившийся на поле на 65-й минуте.

Ранее англичанин оформил дубль в матче с «АЗ Алкмаар» (4:0) и был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Гринвуду полтора месяца назад исполнилось 18 лет.

Он в системе «МЮ» с 2007 года.

18-летний Гринвуд из «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Гринвуд – самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед» с голом и ассистом в еврокубковом матче