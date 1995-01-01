Жирков: «Евро-2020? Еще Хиддинк говорил, что надо выходить в полуфинал, финал»

У вас всегда такие ответы "будем стараться"!!!! Одного старания, Юра, недостаточно!!!
Защитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от Евро-2020. На него команда вышла досрочно.
«Что касается жеребьeвки Евро, то у Уэльса состав значительно лучше, чем у Финляндии, есть звeзды футбола. Поэтому с Финляндией можно играть и выигрывать. Надеемся, что в третьей игре с Бельгией всe-таки будет положительный результат. Но они очень сложный соперник, с топовыми игроками.
Нам ещe Гус Хиддинк говорил, что на турнире надо выходить в полуфинал, финал. Когда ставишь такие цели, в головах игроков что-то переворачивается, они идут к этой цели. На Евро тоже будем стараться», – заверил игрок.
- С Финляндией и Бельгией россияне сыграют в Санкт-Петербурге.
- Финал пройдет на лондонском «Уэмбли».
- На Евро-2016 Россия не вышла из группы.