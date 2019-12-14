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  • Жирков: «Евро-2020? Еще Хиддинк говорил, что надо выходить в полуфинал, финал»

Жирков: «Евро-2020? Еще Хиддинк говорил, что надо выходить в полуфинал, финал»

14 декабря 2019, 16:54
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Защитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от Евро-2020. На него команда вышла досрочно.

«Что касается жеребьeвки Евро, то у Уэльса состав значительно лучше, чем у Финляндии, есть звeзды футбола. Поэтому с Финляндией можно играть и выигрывать. Надеемся, что в третьей игре с Бельгией всe-таки будет положительный результат. Но они очень сложный соперник, с топовыми игроками.

Нам ещe Гус Хиддинк говорил, что на турнире надо выходить в полуфинал, финал. Когда ставишь такие цели, в головах игроков что-то переворачивается, они идут к этой цели. На Евро тоже будем стараться», – заверил игрок.

  • С Финляндией и Бельгией россияне сыграют в Санкт-Петербурге.
  • Финал пройдет на лондонском «Уэмбли».
  • На Евро-2016 Россия не вышла из группы.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Россия Зенит Жирков Юрий Хиддинк Гус
Комментарии (3)
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Decorhome
1576333449
Удачи Юра
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zabvo9406
1576335678
У вас всегда такие ответы "будем стараться"!!!! Одного старания, Юра, недостаточно!!!
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FCTB
1576339677
Будите биться ка львы по любому))))
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