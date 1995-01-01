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    Жирков: «Евро-2020? Еще Хиддинк говорил, что надо выходить в полуфинал, финал»

    Защитник сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от Евро-2020. На него команда вышла досрочно.

    «Что касается жеребьeвки Евро, то у Уэльса состав значительно лучше, чем у Финляндии, есть звeзды футбола. Поэтому с Финляндией можно играть и выигрывать. Надеемся, что в третьей игре с Бельгией всe-таки будет положительный результат. Но они очень сложный соперник, с топовыми игроками.

    Нам ещe Гус Хиддинк говорил, что на турнире надо выходить в полуфинал, финал. Когда ставишь такие цели, в головах игроков что-то переворачивается, они идут к этой цели. На Евро тоже будем стараться», – заверил игрок.

    • С Финляндией и Бельгией россияне сыграют в Санкт-Петербурге.
    • Финал пройдет на лондонском «Уэмбли».
    • На Евро-2016 Россия не вышла из группы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1466

      zabvo9406 31 минуту назад

      У вас всегда такие ответы "будем стараться"!!!! Одного старания, Юра, недостаточно!!!

      0
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      Рейтинг: +1366

      Decorhome 1 час назад

      Удачи Юра

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