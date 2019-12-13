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  • Гинер: «Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что мы будем партнерами»

Гинер: «Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что мы будем партнерами»

13 декабря 2019, 17:20
4

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход к госкорпорации ВЭБ 75% акций клуба.

«Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами», – приводит слова Гинера РБК.

  • Председатель ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

  • Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль


Источник: РБК
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (4)
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Давид59
1576248091
А я тепло отношусь к другой госкорпорации. Аллё!!! Госкорпорации налетай! В РПЛ есть ещё команды!
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