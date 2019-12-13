Гинер: «Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что мы будем партнерами»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход к госкорпорации ВЭБ 75% акций клуба.
«Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами», – приводит слова Гинера РБК.
- Председатель ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.
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Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.
ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль
Источник: РБК