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    Гинер: «Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что мы будем партнерами»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал переход к госкорпорации ВЭБ 75% акций клуба.

    «Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами», – приводит слова Гинера РБК.

    • Председатель ВЭБ Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация станет владельцем более 75% ЦСКА в результате конвертации его долга в акции.

    • Гинер владеет ЦСКА с февраля 2001 года. За время его президентства армейцы шесть раз выиграли чемпионат России, завоевали семь Кубков и семь Суперкубков страны и выиграли Кубок УЕФА.

    ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА. Клуб переходит под госконтроль


    Источник: РБК

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1180

      Давид59 19 минут назад

      А я тепло отношусь к другой госкорпорации. Аллё!!! Госкорпорации налетай! В РПЛ есть ещё команды!

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      Рейтинг: +9660

      silver29 37 минут назад

      Ну че, раз пошдо такое усыновление госкорпарациями футбольных клубов предлагаю Роскосмосу взять Спартак.

      0
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      Рейтинг: +1214

      gor77 > silver29 5 минут назад

      Не получится. Рогозин мс по гандболу! )))

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