Феллайни – о переходе в «Тоттенхэм»: «Мне хорошо в Китае»

Полузащитник «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни дал понять, что не перейдет в «Тоттенхэм».
- Ранее сообщалось, что бельгийца в английском клубе хочет видеть Жозе Моуринью, возглавивший «шпор».
- Феллайни и португальский специалист работали вместе в «Манчестер Юнайтед».
«Жозе – особенный для меня человек. Мы обмениваемся сообщениями и звонками.
Он возглавил «Тоттенхэм», у него все хорошо. Желаю ему всего наилучшего. Но мне хорошо и здесь», – сказал футболист.
- Феллайни перешел в «Шаньдун Лунен» в феврале 2019 года. Он провел за китайскую команду 22 матча и забил 8 голов.
Источник: Eleven Sports