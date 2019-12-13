Феллайни – о переходе в «Тоттенхэм»: «Мне хорошо в Китае»

Полузащитник «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни дал понять, что не перейдет в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что бельгийца в английском клубе хочет видеть Жозе Моуринью , возглавивший «шпор».

, возглавивший «шпор». Феллайни и португальский специалист работали вместе в «Манчестер Юнайтед».

«Жозе – особенный для меня человек. Мы обмениваемся сообщениями и звонками.

Он возглавил «Тоттенхэм», у него все хорошо. Желаю ему всего наилучшего. Но мне хорошо и здесь», – сказал футболист.