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Феллайни – о переходе в «Тоттенхэм»: «Мне хорошо в Китае»

13 декабря 2019, 09:55

Полузащитник «Шаньдун Лунен» Маруан Феллайни дал понять, что не перейдет в «Тоттенхэм».

«Жозе – особенный для меня человек. Мы обмениваемся сообщениями и звонками.

Он возглавил «Тоттенхэм», у него все хорошо. Желаю ему всего наилучшего. Но мне хорошо и здесь», – сказал футболист.

  • Феллайни перешел в «Шаньдун Лунен» в феврале 2019 года. Он провел за китайскую команду 22 матча и забил 8 голов.

Источник: Eleven Sports
Англия. Премьер-лига Весь мир Тоттенхэм Феллайни Маруан Моуринью Жозе
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