Обляков: «ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Эспаньолом» (1:0) в рамках шестого тура Лиги Европы объяснил, как он и его партнеры нашли мотивацию.

«Настрой был боевой. Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы – молодые парни, которые хотели добиться победы. Голевых моментов было достаточно. Главное, что выиграли и закончили год на мажорной ноте. Я не знаю, как такие моменты мы не могли реализовать. Не могу объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто», – заявил Обляков после игры.