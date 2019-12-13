Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обляков: «ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг»

Обляков: «ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг»

13 декабря 2019, 06:14
8

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Эспаньолом» (1:0) в рамках шестого тура Лиги Европы объяснил, как он и его партнеры нашли мотивацию.

«Настрой был боевой. Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы – молодые парни, которые хотели добиться победы. Голевых моментов было достаточно. Главное, что выиграли и закончили год на мажорной ноте. Я не знаю, как такие моменты мы не могли реализовать. Не могу объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто», – заявил Обляков после игры.

  • До матча с ЦСКА «Эспаньол» не проиграл ни одной встречи в еврокубках с 14 сентября 2006 года.
  • В 26 матчах каталонцы одержали 19 побед и сыграли семь раз вничью.
  • ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход из группы.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы ЦСКА Обляков Иван
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
mihail200606
1576213797
А до этого?
Ответить
neveldomha
1576213864
Слишком пафосно.
Ответить
ROSTOV SUPER
1576215390
Ну да , судя по твоим словам , в предыдущих играх вам было плевать на страну , на семью и на рейтинг , как и всем остальным нашим клубам ! Ваня , чем такой бред нести , лучше бы промолчал !
Ответить
ilichkadr
1576216148
Кто-нибудь понял/увидел объяснения Облякова как он и его партнеры нашли мотивацию?
Ответить
SPbZenit12
1576219016
А раньше вы о чем думали?
Ответить
ItalianFootball
1576233326
Видимо плохо любят страну, семью, рейтинг.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+