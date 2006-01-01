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    Обляков: «ЦСКА выходил играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг»

    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после победы над «Эспаньолом» (1:0) в рамках шестого тура Лиги Европы объяснил, как он и его партнеры нашли мотивацию.

    «Настрой был боевой. Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Мы – молодые парни, которые хотели добиться победы. Голевых моментов было достаточно. Главное, что выиграли и закончили год на мажорной ноте. Я не знаю, как такие моменты мы не могли реализовать. Не могу объяснить. Мяч тот же, поле тоже. Надо забивать просто», – заявил Обляков после игры.

    • До матча с ЦСКА «Эспаньол» не проиграл ни одной встречи в еврокубках с 14 сентября 2006 года.
    • В 26 матчах каталонцы одержали 19 побед и сыграли семь раз вничью.
    • ЦСКА еще до матча потерял шансы на выход из группы.

    Источник: «Матч ТВ»

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