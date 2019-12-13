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Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмаар», «Порту» переиграл «Фейеноорд»

13 декабря 2019, 01:09

Завершились еще два матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» дома крупно победил «АЗ Алкмаар», забив все четыре мяча в течение 11 минут второго тайма.

«Порту» также на своем поле в игре с пятью голами одолел «Фейеноорд».

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – АЗ Алкмаар (Голландия) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Янг, 53; 2:0 – Гринвуд, 58; 3:0 – Мата (с пенальти), 62; 4:0 – Гринвуд, 64.

Порту (Португалия) – Фейеноорд (Голландия) – 3:2 (3:2)

Голы: 1:0 – Диас, 14; 2:0 – Маласия (в свои ворота), 16; 2:1 – Боттегин, 19; 2:2 – Ларссон, 22; 3:2 – Тикиньо, 34.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар Порту Фейеноорд
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