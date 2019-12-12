Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед игрой ЦСКА с «Эспаньолом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке команды в Барселоне.

Пресс-служба клуба выложила видео с разминки армейцев, на котором Дзагоев танцует во время тренировочного занятия. Движения танца попытался повторить защитник Седрик Гогуа.

В четверг ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, начало матча – в 23:00 мск.

Для армейцев это последняя игра перед зимним перерывом. Команда потеряла шансы на выход из группы.

Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы.

