Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед игрой ЦСКА с «Эспаньолом»

Лучше бы после матча это делал...Понятно,конечно,что уже отмучились почти,весело,предвкушают отдых,отнюдь не заслуженный.Напоследок то смогёте что-то,ничейку там скатать,или снова Егоров будет виноват?
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке команды в Барселоне.
Пресс-служба клуба выложила видео с разминки армейцев, на котором Дзагоев танцует во время тренировочного занятия. Движения танца попытался повторить защитник Седрик Гогуа.
- В четверг ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, начало матча – в 23:00 мск.
- Для армейцев это последняя игра перед зимним перерывом. Команда потеряла шансы на выход из группы.
- Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы.