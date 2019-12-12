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  • Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед игрой ЦСКА с «Эспаньолом»

Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед игрой ЦСКА с «Эспаньолом»

12 декабря 2019, 12:51
20

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке команды в Барселоне.

Пресс-служба клуба выложила видео с разминки армейцев, на котором Дзагоев танцует во время тренировочного занятия. Движения танца попытался повторить защитник Седрик Гогуа.

  • В четверг ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, начало матча – в 23:00 мск.
  • Для армейцев это последняя игра перед зимним перерывом. Команда потеряла шансы на выход из группы.
  • Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы.

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Публикация от text (@pfc_cska)

Источник: инстаграм ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Эспаньол Дзагоев Алан
Комментарии (20)
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Серж 69
1576144981
Лучше бы после матча это делал...Понятно,конечно,что уже отмучились почти,весело,предвкушают отдых,отнюдь не заслуженный.Напоследок то смогёте что-то,ничейку там скатать,или снова Егоров будет виноват?
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NotFound
1576145389
Вот ребятам весело) Не грустят что про**али все что можно, лезгинку танцуют :)
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Decorhome
1576150714
Молодец. Настрой хороший
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Elisey13
1576150964
КрасавчиГ
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Don_Barzini
1576151048
Джигиииит!!!
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denzillo
1576154097
Всё прос...ли как и мы- зато чуребеки довольны и танцуют, жизнь удалась! =)
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OBOLEV
1576156707
Я надеюсь они там не поломались ) Ну а если кроме шуток, то здоровья ребятам и желаю напоследок хлопнуть дверью и бахнуть грозный Эспаньел
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Derzkiy1
1576165327
Дзагоев так рад вернуться на поле , здоровья ему и без травм ! Таких футболистов побольше бы в стране
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Niko
1576175392
Самое время танцевать...
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erma
1576181136
Танцуем на похоронах российского футбола. А действительно, че брать дурное в голову? Спляшем, выпьем, а там новый сезон и дураки болельщики с новой надеждой. Пусть едут вместо отпуска в Гималаи и там пляшут (или медитируют), пока не научатся играть в футбол.
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