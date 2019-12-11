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    Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке перед игрой ЦСКА с «Эспаньолом»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев станцевал лезгинку на тренировке команды в Барселоне.

    Пресс-служба клуба выложила видео с разминки армейцев, на котором Дзагоев танцует во время тренировочного занятия. Движения танца попытался повторить защитник Седрик Гогуа.

    • В четверг ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы, начало матча – в 23:00 мск.
    • Для армейцев это последняя игра перед зимним перерывом. Команда потеряла шансы на выход из группы.
    • Дзагоев вернулся на поле в ноябре после длительного восстановления от травмы.

    text

    Публикация от text (@pfc_cska)

    Источник: инстаграм ЦСКА

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +898

      Серж 69 8 секунд назад

      Лучше бы после матча это делал...Понятно,конечно,что уже отмучились почти,весело,предвкушают отдых,отнюдь не заслуженный.Напоследок то смогёте что-то,ничейку там скатать,или снова Егоров будет виноват?

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