Семин: «Хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве». Он важная фигура в российском футболе»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев завершил карьеру. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов принять спортсмена на работу в клуб.
– Сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Хотели бы видеть его в «Локомотиве»?
– Я хотел бы, но это вопрос к руководству. Сычев – часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.
- Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.
- Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» (Минск).
- За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.
Источник: официальный сайт «Локомотива»