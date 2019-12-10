Семин: «Хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве». Он важная фигура в российском футболе»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев завершил карьеру. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов принять спортсмена на работу в клуб.

– Сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Хотели бы видеть его в «Локомотиве»?

– Я хотел бы, но это вопрос к руководству. Сычев – часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.