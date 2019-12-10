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  • Семин: «Хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве». Он важная фигура в российском футболе»

Семин: «Хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве». Он важная фигура в российском футболе»

10 декабря 2019, 21:25
7

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев завершил карьеру. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов принять спортсмена на работу в клуб.

– Сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Хотели бы видеть его в «Локомотиве»?

– Я хотел бы, но это вопрос к руководству. Сычев – часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (7)
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Бухбух
1576004097
А в Окжетпес Сычев не пробовал трудоустроиться?
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Axe111
1576004693
Кто это лол
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кошмарик
1576004865
чему может научить человек, сам просравший свою блестяще начинающуюся карьеру???..
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Plyash
1576007791
Палыч,не разочаровывай народ,на кой хрен тебе нужно это чмо?
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