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    Семин: «Хотел бы видеть Сычева в «Локомотиве». Он важная фигура в российском футболе»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев завершил карьеру. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин готов принять спортсмена на работу в клуб.

    – Сегодня Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры. Хотели бы видеть его в «Локомотиве»?

    – Я хотел бы, но это вопрос к руководству. Сычев – часть «Локомотива», игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе.

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2139

      кошмарик 11 минут назад

      чему может научить человек, сам просравший свою блестяще начинающуюся карьеру???..

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      Рейтинг: +1694

      Axe111 14 минут назад

      Кто это лол

      0
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      ...
      Рейтинг: +406

      O-Z > Axe111 1 минуту назад

      Ты кого спрашиваешь себя?

      0
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      Рейтинг: +1558

      Бухбух 24 минуты назад

      А в Окжетпес Сычев не пробовал трудоустроиться?

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      Рейтинг: +406

      O-Z > Бухбух 22 минуты назад

      Уже устраивался

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      Рейтинг: +1230

      Genz 48 минут назад

      Дима играл пару лет с 2016 по 2018 за Казанку РЖД с надеждой, что Палыч позвонит и пригласит в локомотив. Ждал и у базы локомотив Дима и звал с рез охрану Палыча для разговора, но Семин проигнорировал Диму. Сейчас у Палыча зад горит и ищет оправдание. Писдабол Семин

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