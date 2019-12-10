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  • «Спасибо за все, легенда!» «Локомотив» отреагировал на завершение карьеры Сычевым

«Спасибо за все, легенда!» «Локомотив» отреагировал на завершение карьеры Сычевым

10 декабря 2019, 18:04
10

В «Локомотиве» высказались по поводу завершения карьеры форвардом Дмитрием Сычевым.

«Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста. Мы будем скучать! Спасибо за все, легенда!» – говорится в сообщении твиттера «Локо».

  • Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.
  • Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» Минск.
  • За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.
  • В начале декабря 36-летний Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча.

Сычев объявил о завершении карьеры

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сычев Дмитрий
Комментарии (10)
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evgevg13
1575991235
Вот и всё... Теперь после передыха ПФЛ
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Decorhome
1575993091
Не забывает своих. Может прощальный матч организуют, все свой игрок, да еще и сборной
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84aivengo
1575993373
легенда ? для какого клуба ?
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Ганнибал Лектор
1575993391
Интересно, в столичном ночном клубе "Рай", когда Дима "повесит на гвоздь" микшер, также напишут? Жаль, что эта история закончена - Дима очень талантливый футболист. Был.
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Волька
1575997350
Его уже никто не помнит.Дешевая карьера
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Фан666
1575997618
Легенда сильно сказано. Сам локо и загнобил ему карьеру
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Axe111
1576004718
ЛЕГЕНДА АХАХАХАХАХАХАХ
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Сергей Александрович
1576006697
Помню эти фото на еженедельники "футбол")
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general.lizyukov
1576011741
Дима-Дима.... Ну как же так ((( Всё равно спасибо за Корею!!!
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