«Спасибо за все, легенда!» «Локомотив» отреагировал на завершение карьеры Сычевым

В «Локомотиве» высказались по поводу завершения карьеры форвардом Дмитрием Сычевым.

«Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста. Мы будем скучать! Спасибо за все, легенда!» – говорится в сообщении твиттера «Локо».

Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.

Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» Минск.

За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.

В начале декабря 36-летний Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча.

Сычев объявил о завершении карьеры