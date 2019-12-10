«Спасибо за все, легенда!» «Локомотив» отреагировал на завершение карьеры Сычевым

В «Локомотиве» высказались по поводу завершения карьеры форвардом Дмитрием Сычевым.
«Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста. Мы будем скучать! Спасибо за все, легенда!» – говорится в сообщении твиттера «Локо».
- Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.
- Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» Минск.
- За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.
- В начале декабря 36-летний Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча.
Сычев объявил о завершении карьеры
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»