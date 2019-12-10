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    «Спасибо за все, легенда!» «Локомотив» отреагировал на завершение карьеры Сычевым

    В «Локомотиве» высказались по поводу завершения карьеры форвардом Дмитрием Сычевым.

    «Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры футболиста. Мы будем скучать! Спасибо за все, легенда!» – говорится в сообщении твиттера «Локо».

    • Сычев сыграл за «Локомотив» 255 матчей, забил 85 голов, отдал 35 голевых передач.
    • Также он выступал за «Марсель», «Окжетпес», «Спартак», нижегородскую «Волгу», «Динамо» Минск.
    • За сборную России форвард провел 47 матчей, забил 15 голов.
    • В начале декабря 36-летний Сычев покинул «Пюник», не сыграв ни одного матча.

    Сычев объявил о завершении карьеры

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1267

      Decorhome 3 минуты назад

      Не забывает своих. Может прощальный матч организуют, все свой игрок, да еще и сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      evgevg13 34 минуты назад

      Вот и всё... Теперь после передыха ПФЛ

      0
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