Акинфеев: «Такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят эпизода, или не хотят его видеть»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал судейство в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам желтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят. В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом еще думали, какую карточку показать Облякову.

Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода, или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провел много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет.

Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют? А я как капитан ничего не могу им толком объяснить.

Что делать в этой ситуации? Я полностью согласен с руководством клуба, которое уже давно бьет тревогу. Дело не только в том, что из-за арбитров мы недосчитались каких-то очков, просто не понимаю, почему игроки стараются, выкладываются, чтобы показать хороший футбол, а все их усилия разбиваются о стену судейского непрофессионализма.

Надеюсь, что намечающиеся реформы в судейском корпусе приведут к положительному результату. Уверен, что перемены давно назрели», – сказал Акинфеев.

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.

После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

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