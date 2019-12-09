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  • Акинфеев: «Такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят эпизода, или не хотят его видеть»

Акинфеев: «Такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят эпизода, или не хотят его видеть»

9 декабря 2019, 14:50
25

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал судейство в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам желтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят. В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом еще думали, какую карточку показать Облякову.

Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода, или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провел много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет.

Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют? А я как капитан ничего не могу им толком объяснить.

Что делать в этой ситуации? Я полностью согласен с руководством клуба, которое уже давно бьет тревогу. Дело не только в том, что из-за арбитров мы недосчитались каких-то очков, просто не понимаю, почему игроки стараются, выкладываются, чтобы показать хороший футбол, а все их усилия разбиваются о стену судейского непрофессионализма.

Надеюсь, что намечающиеся реформы в судейском корпусе приведут к положительному результату. Уверен, что перемены давно назрели», – сказал Акинфеев.

  • «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
  • После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Акинфеев Игорь
Комментарии (25)
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Из Твери Леха
1575892370
И как у него времени на все хватает? И в рекламе всяких кабальных ипотек снимается, и интервью раздает, комментируя судейство. А еще и в футбол поиграть находит время...Феномен!
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Cules2013
1575892605
К сожалению, этого и стоило ожидать. Система настолько прогнила и коррумпирована, что никакой ВАР не спасёт. Его просто будут трактовать, как угодно и прикидываться шлангами, типа эпизод сложный для трактовки или ещё что-то такое же горбатое к стенке лепить.
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Павелий
1575892759
Проблема не в судейском корпусе, а в админресурсе. Зенит = Газпром = VAR. Только разрыв этого порочного круга позволит улучшить ситуацию в нашем футболе.
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Gek Dement
1575892854
Как бы вас "плохо" не судили, вы в зоне ЛЧ, при этом по игре не скажешь совсем что ЦСКА на таком уровне, тот же Арсенал выглядит лучше, а место занимает ниже, так что может все таки на что наиграли, Игорь, на то и наиграли?
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Из Твери Леха
1575896051
Эх, ну так-то Игарь прав. Раньше он по харе игроку Торпедо мог спокойно зарядить и мамашу бокового арбитра вспомнить в не самых хороших сценах. И при этом гинеровские судьишки на это внимания не обращали. А сейчас видите ли стали обращать с этим Var'ом проклятым! Ироды!
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Иван Петров 1986
1575898693
Игорек, а ты помнишь как Веллитона из за тебя гнобили. Ты тогда помалкивал.
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neveldomha
1575899293
Это старость. Ничего удивительного.
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paracetamol
1575901067
Раньше не смотрели ВАР, а просто ставили пенальти в ворота ваших соперников за деньги, и только! Обычно на последних минутах, чтобы не успели отыграться.
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Серж 69
1575904420
Ну это такое дело,когда судейство хорошее для тебя,то всё замечательно,про судей ни слова...Ну а когда не так что-то,судьи виноваты.Оно,конечно,судьи не ангелы вовсе,такого порой наворотят,что только держись,но чаще сами команды играют неважно,а порой просто безобразно;от судей же это не зависит,а зависит от игроков и от тренера,однако есть соблазн у команд искать не у себя огрехи,а у других,в судьях,конечно.
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Иван Петров 1986
1575906153
А клоуном из рекламы ты то же из за судей стал. Смотреть противно на твой хохолок.
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