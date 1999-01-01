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    Акинфеев: «Такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят эпизода, или не хотят его видеть»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал судейство в матче РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    «Если честно, я за свою карьеру видел многое, но такого судейства, как в этом году, припомнить не могу. По каким правилам работают судьи, как они трактуют эпизоды? Нам желтые и красные дают без разбора, а соперникам за те же нарушения вообще не свистят. В прошедшем матче фол на Чалове в чужой штрафной даже не просматривали, зато поставили точку в наши ворота после игры Ари рукой и при этом еще думали, какую карточку показать Облякову.

    Арбитры пять минут смотрят VAR и просто не видят этого эпизода, или не хотят его видеть. Повторюсь, в своей жизни я провел много матчей и сталкивался с разными ситуациями, но то, что происходит с судейством в чемпионате России сейчас, меня неприятно удивляет.

    Больше всего беспокоит то, что я вижу недоумение моих молодых одноклубников, которые выходят на каждую тренировку, на каждый матч с горящими глазами, а потом сталкиваются с подобным судейством и не понимают, ради чего они вообще здесь играют? А я как капитан ничего не могу им толком объяснить.

    Что делать в этой ситуации? Я полностью согласен с руководством клуба, которое уже давно бьет тревогу. Дело не только в том, что из-за арбитров мы недосчитались каких-то очков, просто не понимаю, почему игроки стараются, выкладываются, чтобы показать хороший футбол, а все их усилия разбиваются о стену судейского непрофессионализма.

    Надеюсь, что намечающиеся реформы в судейском корпусе приведут к положительному результату. Уверен, что перемены давно назрели», – сказал Акинфеев.

    • «Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в матче 19-го тура РПЛ.
    • После игры к главному арбитру встречи подошел главный тренер москвичей Виктор Гончаренко. Белорусский специалист выразил недовольство судейством, сказав в числе прочего: «Ты сейчас *** [чушью] занимаешься».

    Егоров – об игре «Краснодар» – ЦСКА: «Казарцев провел достойный матч»

    Гинер: «Господин Егоров — конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +846

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 8 минут назад

      согласен

      0
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      Рейтинг: +3245

      Gek Dement 38 минут назад

      Как бы вас "плохо" не судили, вы в зоне ЛЧ, при этом по игре не скажешь совсем что ЦСКА на таком уровне, тот же Арсенал выглядит лучше, а место занимает ниже, так что может все таки на что наиграли, Игорь, на то и наиграли?

      -3
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      Рейтинг: +2232

      Павелий 39 минут назад

      Проблема не в судейском корпусе, а в админресурсе. Зенит = Газпром = VAR.
      Только разрыв этого порочного круга позволит улучшить ситуацию в нашем футболе.

      0
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      Рейтинг: +1982

      dyema > Павелий 19 минут назад

      Вам мясным видится заговор в каждом углу.
      Прям как пиндосам да англосаксам)))

      0
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      Рейтинг: +8896

      Cules2013 42 минуты назад

      К сожалению, этого и стоило ожидать. Система настолько прогнила и коррумпирована, что никакой ВАР не спасёт. Его просто будут трактовать, как угодно и прикидываться шлангами, типа эпизод сложный для трактовки или ещё что-то такое же горбатое к стенке лепить.

      2
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      Рейтинг: +893

      Из Твери Леха 46 минут назад

      И как у него времени на все хватает? И в рекламе всяких кабальных ипотек снимается, и интервью раздает, комментируя судейство. А еще и в футбол поиграть находит время...Феномен!

      -2
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