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    «Спартак» потерпел крупнейшее домашнее поражение с 2015 года

    В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.

    Для московской команды это поражение стало крупнейшим в этом сезоне: «Спартак» ранее не проигрывал крупнее, чем в два мяча.

    Кроме того, это поражение стало для «Спартака» крупнейшим домашним с мая 2015 года, когда команда проиграла ЦСКА (0:4).

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 01:31
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1375

      playsh 23 минуты назад

      Тед теперь до весны спать-есть не будет.Думу будет думать.

      0
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      Рейтинг: +1070

      alarm 1 час назад

      позор хрякам! валера, верим!

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