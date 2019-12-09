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  • «Спартак» потерпел крупнейшее домашнее поражение с 2015 года

«Спартак» потерпел крупнейшее домашнее поражение с 2015 года

9 декабря 2019, 01:31
4

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.

Для московской команды это поражение стало крупнейшим в этом сезоне: «Спартак» ранее не проигрывал крупнее, чем в два мяча.

Кроме того, это поражение стало для «Спартака» крупнейшим домашним с мая 2015 года, когда команда проиграла ЦСКА (0:4).

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов
Комментарии (4)
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Plyash
1575848236
Тед теперь до весны спать-есть не будет.Думу будет думать.
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maygli
1575890310
А кто Ростову не проигрывал? Это была худшая игра, и худший эксперимент с составом. Дальше будет только лучше и лучше.
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anjaneri
1575893421
Ростовщики есть ростовщики, - исправно срезали с клиента свои 3% прибыли мясом... Отрадно отметить, что в РФПЛ появился не тлохой тэрнер, в лице Валерио Карпоса.
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paracetamol
1575895375
Хороших игроков выгнали и накупили дерьма, могло бы быть иначе?
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