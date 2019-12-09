«Спартак» потерпел крупнейшее домашнее поражение с 2015 года

В матче 19-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4.

Для московской команды это поражение стало крупнейшим в этом сезоне: «Спартак» ранее не проигрывал крупнее, чем в два мяча.

Кроме того, это поражение стало для «Спартака» крупнейшим домашним с мая 2015 года, когда команда проиграла ЦСКА (0:4).

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ.

Москвичи отстают от «Зенита», идущего первым, на 23 очка. Это повторение антирекорда клуба.

РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»