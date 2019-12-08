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  • Карпин: «Первый отрезок сезона никак не оценю. Если идeм в группе лидеров, то всe более-менее»

Карпин: «Первый отрезок сезона никак не оценю. Если идeм в группе лидеров, то всe более-менее»

8 декабря 2019, 21:34
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 19-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:1).

«Прежде всего мне сегодня понравился счeт. Мы говорили, что были хорошие матчи, но не добивались хорошего результата. Первый тайм сегодня понравился, во втором подустали держать такой высокий темп. Слава богу, что удачно сложилось. Ещe был незабитый пенальти. Может, где-то это даже помогло: при счeте 2:0 могли подрасслабиться.

«Паненка» при 1:0? Победителей не судят. Если бы не выиграли, можно было бы что-то сказать. Это решение игрока. Не забил — ругаем, а если бы забил, то поаплодировали бы. У нас два штатных пенальтиста, но Ионов не бил «паненкой», а тоже не забил.

Состояние Песьякова тревожило. Было непонятно, делать замену или нет. Было видно, что игроки подустали, но приходилось тянуть время, берегли замену. При выносе из ворот у него болело и будет ещe болеть. Приходилось думать об этом.

Первый отрезок сезона никак не оценю. Если идeм в группе лидеров, то всe более-менее. Меня уже спрашивали, ожидал ли я от команды такого результата, и я честно сказал, что нет. Думаю, мы идeм с опережением графика. Летом мы полностью поменяли философию игры, и я не ожидал, что сразу пойдут результаты.

Наверное, можно поставить команде твeрдую четвeрку. Был плохой отрезок с точки зрения результатов, но не игры. Мы делали всe то же самое, но с «Уралом» просто не забили, а здесь забили», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (4)
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evgevg13
1575831094
«Прежде всего мне сегодня понравился счeт.- нам тоже
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Граф2019
1575832654
не скромничай Карпуша! так их супостатов...
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житель СПб
1575832885
Поздравляю Вас! Молодцы Ваши футболисты и прежде всего Вы! Главное, чтобы руководство области и потенциальные спонсоры полноценно поддержали команду!
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paracetamol
1575833664
Валера молодец, команду в лидеры вывел!
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