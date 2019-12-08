На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра

В преддверии матча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» часть инвентаря стадиона «Фишт» пришла в негодность. Из-за оставленного на скамейке пледа в кресле выгорела дыра. Фото доступно ниже.

«За 40 минут до начала матча на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и как следствие здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и по близости», – передает из Сочи журналист «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.