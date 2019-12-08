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  • На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра

На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра

8 декабря 2019, 16:49
11

В преддверии матча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» часть инвентаря стадиона «Фишт» пришла в негодность. Из-за оставленного на скамейке пледа в кресле выгорела дыра. Фото доступно ниже.

«За 40 минут до начала матча на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и как следствие здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и по близости», – передает из Сочи журналист «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.

  • «Сочи» замыкает турнирную таблицу.
  • Для южан текущий сезон – дебютный в РПЛ.
  • «Рубин» также идет в зоне вылета.

Источник: твиттер Дмитрия Жичкина
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин
Комментарии (11)
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АртурZaСМ
1575814063
"Хорошо, что никого не было на месте и по близости...", а что было бы если бы были ? сгорели бы вместе с этим креслом?
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ivany4
1575814369
Странное возгорание... Два рядом лежащих не загорелись. Жаль, что кресла не именные, а то бы было видно, кто покуривал перед разминкой.))
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Axe111
1575814415
Супер новость
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NEONFOL
1575814834
кто то пукнул чесночком с перегарчиком
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ZENIT*****
1575814980
Не зря говорят ,у них эпидемия была. Только вот видно не та,о которой пишут! Это ж надо такое сделать :), как,,чём?(есть крамольные мысли,но,не буду говорить в слух).
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MaxRnD
1575817309
Там случайно не Лёня сидел ?
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ArReal
1575817791
Когда там в Сочи таким образом и на Олимпиаду бабок сгорело в 15 раз больше чем нужно ....
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fhnv
1575818706
кто -то курил втихоря ))). А как тренера увидел ,так и окурок бросил под плед ))
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monser08
1575825546
кто то здорово струхнул
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general.lizyukov
1575838446
Это что за подогрев такой, что аж плед сгорел?
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