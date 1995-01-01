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    На скамейке «Сочи» из-за оставленного пледа в кресле выгорела дыра

    В преддверии матча 19-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» часть инвентаря стадиона «Фишт» пришла в негодность. Из-за оставленного на скамейке пледа в кресле выгорела дыра. Фото доступно ниже.

    «За 40 минут до начала матча на скамейке запасных хозяев в реакцию вступили подогрев сиденья и необдуманно оставленный плед. Вспышка, дым, гарь и как следствие здоровенная дырень. Хорошо, что никого не было на месте и по близости», – передает из Сочи журналист «Матч ТВ» Дмитрий Жичкин.

    • «Сочи» замыкает турнирную таблицу.
    • Для южан текущий сезон – дебютный в РПЛ.
    • «Рубин» также идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер Дмитрия Жичкина

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2557

      АртурZaСМ 4 минуты назад

      "Хорошо, что никого не было на месте и по близости...", а что было бы если бы были ? сгорели бы вместе с этим креслом?

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