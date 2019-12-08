Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

8 декабря 2019, 12:40
5

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред во время матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) подвергся нападкам на почве расизма. По отношению к бразильцу издавались обезьяньи звуки, а также бросали посторонние предметы – монеты, зажигалки, бутылки.

«Мы все еще живем в отсталом обществе. Позор. Это происходило и в Украине с моими друзьями. Нам нужно забыть об этом. Мы все одинаковы. Слава богу, что в раздевалке меня поддерживают», – цитирует экс-игрока «Шахтера» Daily Mail.

  • «Юнайтед» благодаря победе поднялся на пятое место.
  • «Сити» идет третьим.
  • В сезоне АПЛ Фред отметился результативным пасом.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Фред
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1575804969
Какое отношение имеют монеты и бутылки к расизму? Они подписаны, что-ли "для негра"? И вот это "обезьянье уханье"...1. Как они его распознают. 2. Как эти ухающие так точно воспроизводят звуки обезьян и где проходят обучение?
Ответить
Skull_Boy
1575806958
Возьми банан с полки и не вякай, а если что-то не нравится, то валите в свою Черножопию
Ответить
vingor
1575809329
Каждый слышит то что хочет слышать. Видимо уханье его задевает.
Ответить
Борис23
1575815630
В Италии отношение к чёрным ещё хуже - Лукаку подтвердит.
Ответить
BARCLAYS_APL
1575829924
Фред Бриллиантовые слова этот мир одних г а н д о н о в которые выводы сочинение делают без дела и доказательств. Особенно эти русские которые мне пишут которых не просят в ы й б а т ь их надо.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+