Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред во время матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) подвергся нападкам на почве расизма. По отношению к бразильцу издавались обезьяньи звуки, а также бросали посторонние предметы – монеты, зажигалки, бутылки.

«Мы все еще живем в отсталом обществе. Позор. Это происходило и в Украине с моими друзьями. Нам нужно забыть об этом. Мы все одинаковы. Слава богу, что в раздевалке меня поддерживают», – цитирует экс-игрока «Шахтера» Daily Mail.