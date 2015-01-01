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    Фред – о расизме на дерби: «Мы живем в отсталом обществе. Позор»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред во время матча 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:1) подвергся нападкам на почве расизма. По отношению к бразильцу издавались обезьяньи звуки, а также бросали посторонние предметы – монеты, зажигалки, бутылки.

    «Мы все еще живем в отсталом обществе. Позор. Это происходило и в Украине с моими друзьями. Нам нужно забыть об этом. Мы все одинаковы. Слава богу, что в раздевалке меня поддерживают», – цитирует экс-игрока «Шахтера» Daily Mail.

    • «Юнайтед» благодаря победе поднялся на пятое место.
    • «Сити» идет третьим.
    • В сезоне АПЛ Фред отметился результативным пасом.

    Источник: Daily Mail

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