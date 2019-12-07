Спортивный директор «Зенита»: «Зимой нас ждут два больших трансфера – Кокорин и Малком»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно.

«Не думаю, что в ближайшее трансферное окно будет много новостей. Для нас оно будет спокойным. У «Зенита» собран сильный состав.

Зимой вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас. То, чего мы ждем больше всего. Это уже серьезное усиление для клуба», — сказал Рибалта.