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  • Спортивный директор «Зенита»: «Зимой нас ждут два больших трансфера – Кокорин и Малком»

Спортивный директор «Зенита»: «Зимой нас ждут два больших трансфера – Кокорин и Малком»

7 декабря 2019, 23:12
17

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно.

«Не думаю, что в ближайшее трансферное окно будет много новостей. Для нас оно будет спокойным. У «Зенита» собран сильный состав.

Зимой вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас. То, чего мы ждем больше всего. Это уже серьезное усиление для клуба», — сказал Рибалта.

  • Кокорин не может быть заявлен в официальных матчах за «Зенит» до зимнего трансферного окна.
  • Малком продолжает восстановление после травмы, полученной в матче пятого тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (17)
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lihindic
1575750850
завалим москву полбасу..
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Vovchik1209
1575751931
Хочется уже увидеть Малкома. Интересно отобьёт свои деньги игрой???
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Garrincha58
1575753693
для РПЛ и так игроков с избытком, а ЛЧ не светит, ЛЕ и на х... не упала
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Ганнибал Лектор
1575754286
Настолько хочется их увидеть на поле, что даже не верится. Есть ощущение, что чиновники найдут очередной крючок, по которому Кокорин не может быть заявлен на этот чемпионат, Малком продолжит лечить травмы несуществующих органов, а Гинер во главе армии московских школьников продолжат винить Зенит в судейском беспределе, глобальном потеплении и слабом чемпионате.
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Dizgen
1575772776
Империя зла
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ААМ
1575783756
Доживём и увидим, что будет весной.
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nemolod
1575789701
Для первенства состав сильный,для еврокубков-явно недостаточный!
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Сильвербой
1575790643
Только вот оба совершенно бесполезные ! Малком приехал сюда на курорт, уже к лету вы будете думать как избавиться от него, а Коко мы прекрасно знаем, не за горами тот день когда он влезет в очередную зал...пу!!!
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paracetamol
1575791825
Ждем возвращения Саши. Уже давно пора заиграть!
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