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    Спортивный директор «Зенита»: «Зимой нас ждут два больших трансфера – Кокорин и Малком»

    Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта рассказал о планах петербургского клуба на зимнее трансферное окно.

    «Не думаю, что в ближайшее трансферное окно будет много новостей. Для нас оно будет спокойным. У «Зенита» собран сильный состав.

    Зимой вернутся в строй такие важные игроки, как Кокорин и Малком. Это два больших зимних трансфера для нас. То, чего мы ждем больше всего. Это уже серьезное усиление для клуба», — сказал Рибалта.

    • Кокорин не может быть заявлен в официальных матчах за «Зенит» до зимнего трансферного окна.
    • Малком продолжает восстановление после травмы, полученной в матче пятого тура РПЛ с «Динамо» (2:0).

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1884

      Борат 3 минуты назад

      Во визгу поросячьего будет!!!

      0
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      Рейтинг: +6

      Vovchik1209 7 минут назад

      Хочется уже увидеть Малкома. Интересно отобьёт свои деньги игрой???

      1
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      Рейтинг: +1028

      alarm 22 минуты назад

      стыдно за спартак)

      2
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      Рейтинг: +51

      lihindic 25 минут назад

      завалим москву полбасу..

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