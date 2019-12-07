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  • «Татарстан – самая спортивная республика». Бердыев в Казани заложил футбольный манеж

«Татарстан – самая спортивная республика». Бердыев в Казани заложил футбольный манеж

7 декабря 2019, 14:43
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В Казани состоялась церемония закладки футбольного манежа. Он станет частью академии, которой руководит бывший главный тренер местного «Рубина» Курбан Бердыев.

«Это очень серьезный проект. Нет в России более спортивной республики, чем Татарстан. При поддержке президента Рустама Нургалиевича Минниханова этот проект был одобрен. Не всe так просто, как кажется на первый взгляд. Это первые шаги для развития будущего Татарстана», – цитирует Бердыева «БИЗНЕС Online».

  • Манеж построят в следующем году.
  • В планах Татарстана возвести еще четыре таких же в ближайшие годы.
  • Бердыев до весны тренировал «Рубин».

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (3)
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Рубинище
1575725343
В таблицу РПЛ посмотрите лучше. может чево закоробит
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Владислав Vlad
1575729902
Когда на футбол, в городе миллионнике, ходит 1500 человек, то это говорит намного больше о футбольной республике, чем закладка ПЕРВОГО камня в футбольный манеж. Вообще - обидно за Рубин, всё есть для развития футбола, а футбола нет.
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El_Chori
1575808591
Спортивная республика... С Рубином бы разобрались сначала, педики. Одна болтовня. Позор, блин
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