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    «Татарстан – самая спортивная республика». Бердыев в Казани заложил футбольный манеж

    В Казани состоялась церемония закладки футбольного манежа. Он станет частью академии, которой руководит бывший главный тренер местного «Рубина» Курбан Бердыев.

    «Это очень серьезный проект. Нет в России более спортивной республики, чем Татарстан. При поддержке президента Рустама Нургалиевича Минниханова этот проект был одобрен. Не всe так просто, как кажется на первый взгляд. Это первые шаги для развития будущего Татарстана», – цитирует Бердыева «БИЗНЕС Online».

    • Манеж построят в следующем году.
    • В планах Татарстана возвести еще четыре таких же в ближайшие годы.
    • Бердыев до весны тренировал «Рубин».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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