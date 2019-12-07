Журналист Карпов: «Вброс об отставке Семина нужен противникам тренера, чтобы завести дискуссию»

Есть информация, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подал в отставку. Журналист Иван Карпов рассказал, кому выгоден «вброс».
«Палыч остаeтся. Для отставки нет оснований как у клуба, так и у него самого. Вброс нужен противникам Сeмина, чтобы завести дискуссию в обществе.
Противоречия главного тренера и генерального директора вновь попадают в повестку дня. Но до лета глобальные изменения вряд ли возможны», – пишет Карпов.
- Семин опроверг сведения об отставке.
- «Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.
- В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.
О чем теперь думает «Локомотив»
Источник: твиттер Ивана Карпова
Бывший репортер «Чемпионата» и «Матч ТВ». Сейчас пишет статьи для «БИЗНЕС Online». Аудитория в телеграме – более 6,9 тысячи человек.