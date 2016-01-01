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    Журналист Карпов: «Вброс об отставке Семина нужен противникам тренера, чтобы завести дискуссию»

    Есть информация, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подал в отставку. Журналист Иван Карпов рассказал, кому выгоден «вброс».

    «Палыч остаeтся. Для отставки нет оснований как у клуба, так и у него самого. Вброс нужен противникам Сeмина, чтобы завести дискуссию в обществе.

    Противоречия главного тренера и генерального директора вновь попадают в повестку дня. Но до лета глобальные изменения вряд ли возможны», – пишет Карпов.

    О чем теперь думает «Локомотив»

    Источник: твиттер Ивана Карпова

    Бывший репортер «Чемпионата» и «Матч ТВ». Сейчас пишет статьи для «БИЗНЕС Online». Аудитория в телеграме – более 6,9 тысячи человек.

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