Журналист Карпов: «Вброс об отставке Семина нужен противникам тренера, чтобы завести дискуссию»

Есть информация, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подал в отставку. Журналист Иван Карпов рассказал, кому выгоден «вброс».

«Палыч остаeтся. Для отставки нет оснований как у клуба, так и у него самого. Вброс нужен противникам Сeмина, чтобы завести дискуссию в обществе.

Противоречия главного тренера и генерального директора вновь попадают в повестку дня. Но до лета глобальные изменения вряд ли возможны», – пишет Карпов.

Семин опроверг сведения об отставке.

«Локомотив» в таблице РПЛ идет вторым.

В нынешний приход Семин работает в клубе с 2016-го года.

О чем теперь думает «Локомотив»