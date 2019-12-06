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  • РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом

РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом

6 декабря 2019, 21:26
146

«Динамо» крупно уступило в Санкт-Петербурге в рамках очередного матча чемпионата России. Один из голов забил форвард сборной России Артем Дзюба.

«Зенит» лидирует в турнире, отрыв от второго места составляет 11 очков. «Динамо» занимает седьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Азмун, 6; 2:0 – Иванович, 35; 3:0 – Дзюба, 45+1.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Караваев, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Сутормин, Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун.

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш (Н'Жи, 57), Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов (Каборе, 58), Шиманьски, Филипп, Игбун.

Предупреждения: Ерохин, 26 – Шиманьски, 15; Филипп, 22; Юсупов, 41.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Дзюба Артем
Комментарии (146)
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sерж
1575657005
ну и где ваше хваленое динамо?правильно,на дне с победой Зенит,с легкой победой
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BarStep
1575657612
Мои поздравления болельщикам Зенита! Артём, ты лучший!
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upiter622
1575657692
Я же говорил,надо отправлять москалей в ФНЛ!
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aleksander
1575657792
Зенит с победой!!! Приятный отрыв перед зимней паузой!
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mamba9090909
1575657989
Всех ЗЕНИТОВЦЕВ, кто болеет за свою команду до конца, с прекрасной победой!!!
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izy
1575659882
Зенит, поздравляю с заслуженной победой(всё по игре).
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Иван_Невский
1575660077
Зенит молодцы! осталась крайняя игра, удачи Зениту в Португалии!
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GoldPlayFIFARus9
1575661637
Вираж молодцы ребята , а кузьмичи во всех пабликах дальше негодуют. Когда фанаты ушли, Зенит стал играть как при пустых трибунах. Смысла от кузьмы - ноль. На них только РФС да торгаши наживаются за счёт продажи хот-догов с пивом. К болельщитской поддержки они не имеют никакого отношения. Даже Семак это поддержал!
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alp
1575662690
мда.. Нынче у Зенита нет достойных соперников в РПЛ.. Локо был неплох, да что то сдулся....
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житель СПб
1575663546
Опять какие-то глупости! Дети что-ли пишут? Можно не любить Зенит и любить=болеть за свою команду, НО - когда хорошо играет Локомотив - я это вижу и признаю; когда хорошо играют Краснодар, Ростов - я тоже отмечаю и рад за них. Сегодня пришел с работы и включился в матч Зенита только на 65 примерно минуте - и полчаса получал удовольствие! (Впрочем, как и сами игроки Зенита, это было видно). Они опять (как с Ростовом!) устроили карусель, в которой на острие мог быть любой из примерно 5 игроков. Отлично играл Шатов. Если этот стиль станет фирменным и стабильным у Зенита - буду очень рад. Еще и Кокорин подоспеет.. Хотя такой стиль требует большой энергоотдачи, и с иностранными командами его реализовать будет непросто. Это понятно. Так что Зенит впереди - ПО ДЕЛУ.Молодцы!
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