РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом

«Динамо» крупно уступило в Санкт-Петербурге в рамках очередного матча чемпионата России. Один из голов забил форвард сборной России Артем Дзюба.
«Зенит» лидирует в турнире, отрыв от второго места составляет 11 очков. «Динамо» занимает седьмую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Азмун, 6; 2:0 – Иванович, 35; 3:0 – Дзюба, 45+1.
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Караваев, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Сутормин, Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун.
«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш (Н'Жи, 57), Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов (Каборе, 58), Шиманьски, Филипп, Игбун.
Предупреждения: Ерохин, 26 – Шиманьски, 15; Филипп, 22; Юсупов, 41.