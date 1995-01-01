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    РПЛ. Гол Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Динамо». Действующие чемпионы лидируют с 11-очковым отрывом

    «Динамо» крупно уступило в Санкт-Петербурге в рамках очередного матча чемпионата России. Один из голов забил форвард сборной России Артем Дзюба.

    «Зенит» лидирует в турнире, отрыв от второго места составляет 11 очков. «Динамо» занимает седьмую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:0 (3:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Азмун, 6; 2:0 – Иванович, 35; 3:0 – Дзюба, 45+1.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович (Осорио, 61), Ракицкий, Караваев, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Сутормин, Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун.

    «Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш (Н'Жи, 57), Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов (Каборе, 58), Шиманьски, Филипп, Игбун.

    Предупреждения: Ерохин, 26 – Шиманьски, 15; Филипп, 22; Юсупов, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии84
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      Рейтинг: +386

      andruhs 10 минут назад

      -"А Динамо бежит?"
      -Тут что-то не очень!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1919

      dyema > andruhs 6 минут назад

      Бежало до Питера, потом споткнулось)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      andruhs 15 минут назад

      Я сам из СПб, результат хорош! По сути рад! Зениту - респект!
      Но хотелось игры, какой то борьбы... Для драйва.
      Столица вроде ведь,а тут ни фига, как мальчиков...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -23

      Вальдемар IV > andruhs 5 минут назад

      за отсутствие борьбы спасибо газпрому и вилкову

      0
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      ...
      Рейтинг: +1919

      dyema > andruhs 4 минуты назад

      А мы то здесь причём?, мальчики устали выигрывать...





      0
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      Рейтинг: +1919

      dyema > Вальдемар IV 3 минуты назад

      Поясни)))

      0
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      Рейтинг: +1925

      Иван_Невский 18 минут назад

      Зенит молодцы!
      осталась крайняя игра, удачи Зениту в Португалии!

      1
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      Рейтинг: +53

      aleksandr1969 19 минут назад

      А вот мне не смешно после такой игры как играть в ЛЧ?? Полная расслабуха мать ее

      1
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      Рейтинг: +3829

      Добрый Бобер 20 минут назад

      Пропаганда в действии. Почему именно "гол Дзюбы"? Даже обстрагировавшись от того, что я болельщик "Спартака"... Почему нам этого Дзюбу везде пихают? Дзюба здесь, Дзюба там, Дзюба, с.ка, везде.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1925

      Иван_Невский > Добрый Бобер 15 минут назад

      может родственник чей?
      мне хоть и болела Зенита, тоже игрок не впечатляет, много вопросов по времени стояния его на поле.
      хотя давит забивает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +159

      Завулон new new > Добрый Бобер 11 минут назад

      Где пропаганда? Написано же по русски ПОМОГ а не сделал всю игру. Он неоспоримый лидер команды что тут плохого. Не надо искать черную кошку в темной комнате...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1919

      dyema > Добрый Бобер 10 минут назад

      Ты читать умеешь?
      "Гол Дзюбы помог разгрому" - и всё)))
      Не любишь))) Дзюбу и прав, он никому не навязывает "любовь" спи спокойно хрюшка.
      Не смогли в своё время удержать хорошего напа, теперь кусайте локти)))

      2
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      Рейтинг: +36

      izy 21 минуту назад

      Зенит, поздравляю с заслуженной победой(всё по игре).

      2
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      Рейтинг: +236

      Граф2019 25 минут назад

      ура ЦСКА чемпион!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +480

      sерж > Граф2019 23 минуты назад

      не в этой жизни

      2
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      ...
      Рейтинг: +236

      Граф2019 > sерж 13 минут назад

      пусть эти 11 Очков! в Португалии не об...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +924

      SPbZenit12 28 минут назад

      И это хваленое Динамо? А игра то, полицаи?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +236

      Граф2019 > SPbZenit12 24 минуты назад

      они вас в шашки обыграют! когда в дамки пройдут...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4429

      paracetamol 35 минут назад

      Зенит на классе разгромил. Ходили-то пешком. Эх, нет в нашем чемпе ему реальных соперников, все прогнило!

      4
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      Рейтинг: +1919

      dyema > paracetamol 8 минут назад

      А жаль, что нет(((

      0
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      ...
      Рейтинг: +81

      Zenit2312 > paracetamol 4 минуты назад

      В Португалии побегают!

      0
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      Рейтинг: +86

      Bukmop 38 минут назад

      Радует команда. Играли в позитив. Молодцы. Во втором тайме Динамовцы почему-то перестали играть

      2
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      Рейтинг: +1919

      dyema > Bukmop 8 минут назад

      Устали)))

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