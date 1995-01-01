Дзюба забил «Динамо» и единолично возглавил гонку бомбардиров

В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». В компенсированное время первого тайма счет 3:0 сделал нападающий сборной России Артем Дзюба.

Это 11-й гол форварда в сезоне чемпионата России. Видео доступно ниже. Дзюба единолично возглавил гонку бомбардиров.