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    Дзюба забил «Динамо» и единолично возглавил гонку бомбардиров

    В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». В компенсированное время первого тайма счет 3:0 сделал нападающий сборной России Артем Дзюба.

    Это 11-й гол форварда в сезоне чемпионата России. Видео доступно ниже. Дзюба единолично возглавил гонку бомбардиров.

    • Дзюба с отрывом лидирует и по показателю «гол+пас» (20).
    • Игрок не пропустил ни одного матча сезона РПЛ.
    • «Зенит» лидирует в чемпионате России.

    Источник: Rutube

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +170

      Мудакам 8 минут назад

      Да пусть усрется! играть в такой обстановке, когда болел Динамо прессуют - САМЫХ ПОРЯДОЧНЫХ ФАНАТОВ в стране! Зеня - чемпион, ха-ха-ха

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