Дзюба забил «Динамо» и единолично возглавил гонку бомбардиров

Да пусть усрется! играть в такой обстановке, когда болел Динамо прессуют - САМЫХ ПОРЯДОЧНЫХ ФАНАТОВ в стране! Зеня - чемпион, ха-ха-ха
В эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». В компенсированное время первого тайма счет 3:0 сделал нападающий сборной России Артем Дзюба.
Это 11-й гол форварда в сезоне чемпионата России. Видео доступно ниже. Дзюба единолично возглавил гонку бомбардиров.
- Дзюба с отрывом лидирует и по показателю «гол+пас» (20).
- Игрок не пропустил ни одного матча сезона РПЛ.
- «Зенит» лидирует в чемпионате России.