Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сосед Смертина : «Я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта авто или нет?»

Сосед Смертина : «Я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта авто или нет?»

6 декабря 2019, 13:50
9

Андрей Крылов, чье авто пострадало в ДТП с машиной офицера по борьбе с дискриминацией РФС Алексея Смертина, рассказал об общении со своим соседом после инцидента.

«Удар был достаточно сильным, машина даже съехала с того места, на котором стояла. Какая уж тут царапина? Мы получили в сервисе предварительный расчет на 299 тысяч рублей с копейками. Я написал Алексею, что не все так просто, как он описывал, что обнаружились дополнительные повреждения, и предоставил их перечень. Он удивился и сказал, что оплатит ремонт автомобиля.

Спросил насчет цены за весь ремонт, на что я ему ответил, что не знаю пока, запрос в страховую компанию отправлен и надо ждать ответа. Если бы страховая все одобрила, трат с его стороны не было бы. Страховая не одобрила. Я направил ему в WhatsApp предварительный заказ-наряд, в котором была обозначена сумма около 299 тысяч рублей. После этого он сразу стал редко отвечать.

Я неоднократно писал: «Алексей, Алексей, ответь» – молчание. В конце концов я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта или нет?» В ответ на это он начал говорить, что со своими друзьями из страховой компании он все урегулирует. Хотя они ничего не смогли бы изменить, так как все внесено в базу.

Вскоре он снова пропал на два дня и пишет: «Я был в Испании на марафоне, дайте мне день, завтра отвечу». Проходит один день, два, и никакого ответа нет. Я написал ему, чтобы он уже принял решение. После этого сообщения он начал рассуждать на тему того, что мы кого-то не вызвали, не составили европротокол. Я был вообще в шоке, ведь это он уехал с места ДТП и ничего не сфотографировал.

Были ли еще какие-то претензии у Смертина ко мне? Были. Например, почему мы не согласовали с ним, где проводить ремонт. Но ремонт назначает страховая компания, и я ничего не должен согласовывать. Я отправлял ему документы. Предварительный заказ-наряд, страховой полис и смету, которую мне сделала страховая компания.

Там было все четко расписано. На что он начал говорить, что такое надо было сначала согласовывать с ним, а это невозможно. Чтобы вы понимали, машина находится в лизинге, и я не могу ее ремонтировать там, где хотел бы», – сказал Крылов.

Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»

Источник: «Чемпионат»
Россия Смертин Алексей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1575629715
С машиной на Вы.. ...
Ответить
SPbZenit12
1575629970
Не вижу, что за машина у соседа, но серьезно? 300к за такой слабый удар?
Ответить
Давид59
1575630523
Я тоже уже платил за побитую машину. Счёт всегда на порядок выше, чем ожидаешь. Это ремонтные мастерские накручивают по максимуму. Страховая компания не сама же проводит экспертизу
Ответить
Skull_Boy
1575630815
Комментарий удален.
Ответить
Skull_Boy
1575630973
За помятое крыло 300к, Лешу прикольно разводят и удар на столько сильный, что на машине Смертина ни царапины и интересно за сколько сосед он свое ржавое корыто купил то
Ответить
RotBerg
1575631968
Гонит сосед не по делу
Ответить
Lester84
1575635727
Один на лоха пытается развести, второй пообещал и заднюю дает теперь, связи поднимает. Оба красавцы
Ответить
АртурZaСМ
1575638697
Да там удар не на 300 штук явно хотят развести на бабки...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+