Сосед Смертина : «Я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта авто или нет?»

Я тоже уже платил за побитую машину. Счёт всегда на порядок выше, чем ожидаешь. Это ремонтные мастерские накручивают по максимуму. Страховая компания не сама же проводит экспертизу
Андрей Крылов, чье авто пострадало в ДТП с машиной офицера по борьбе с дискриминацией РФС Алексея Смертина, рассказал об общении со своим соседом после инцидента.
«Удар был достаточно сильным, машина даже съехала с того места, на котором стояла. Какая уж тут царапина? Мы получили в сервисе предварительный расчет на 299 тысяч рублей с копейками. Я написал Алексею, что не все так просто, как он описывал, что обнаружились дополнительные повреждения, и предоставил их перечень. Он удивился и сказал, что оплатит ремонт автомобиля.
Спросил насчет цены за весь ремонт, на что я ему ответил, что не знаю пока, запрос в страховую компанию отправлен и надо ждать ответа. Если бы страховая все одобрила, трат с его стороны не было бы. Страховая не одобрила. Я направил ему в WhatsApp предварительный заказ-наряд, в котором была обозначена сумма около 299 тысяч рублей. После этого он сразу стал редко отвечать.
Я неоднократно писал: «Алексей, Алексей, ответь» – молчание. В конце концов я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта или нет?» В ответ на это он начал говорить, что со своими друзьями из страховой компании он все урегулирует. Хотя они ничего не смогли бы изменить, так как все внесено в базу.
Вскоре он снова пропал на два дня и пишет: «Я был в Испании на марафоне, дайте мне день, завтра отвечу». Проходит один день, два, и никакого ответа нет. Я написал ему, чтобы он уже принял решение. После этого сообщения он начал рассуждать на тему того, что мы кого-то не вызвали, не составили европротокол. Я был вообще в шоке, ведь это он уехал с места ДТП и ничего не сфотографировал.
Были ли еще какие-то претензии у Смертина ко мне? Были. Например, почему мы не согласовали с ним, где проводить ремонт. Но ремонт назначает страховая компания, и я ничего не должен согласовывать. Я отправлял ему документы. Предварительный заказ-наряд, страховой полис и смету, которую мне сделала страховая компания.
Там было все четко расписано. На что он начал говорить, что такое надо было сначала согласовывать с ним, а это невозможно. Чтобы вы понимали, машина находится в лизинге, и я не могу ее ремонтировать там, где хотел бы», – сказал Крылов.
Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»