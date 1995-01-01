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    Сосед Смертина : «Я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта авто или нет?»

    Андрей Крылов, чье авто пострадало в ДТП с машиной офицера по борьбе с дискриминацией РФС Алексея Смертина, рассказал об общении со своим соседом после инцидента.

    «Удар был достаточно сильным, машина даже съехала с того места, на котором стояла. Какая уж тут царапина? Мы получили в сервисе предварительный расчет на 299 тысяч рублей с копейками. Я написал Алексею, что не все так просто, как он описывал, что обнаружились дополнительные повреждения, и предоставил их перечень. Он удивился и сказал, что оплатит ремонт автомобиля.

    Спросил насчет цены за весь ремонт, на что я ему ответил, что не знаю пока, запрос в страховую компанию отправлен и надо ждать ответа. Если бы страховая все одобрила, трат с его стороны не было бы. Страховая не одобрила. Я направил ему в WhatsApp предварительный заказ-наряд, в котором была обозначена сумма около 299 тысяч рублей. После этого он сразу стал редко отвечать.

    Я неоднократно писал: «Алексей, Алексей, ответь» – молчание. В конце концов я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта или нет?» В ответ на это он начал говорить, что со своими друзьями из страховой компании он все урегулирует. Хотя они ничего не смогли бы изменить, так как все внесено в базу.

    Вскоре он снова пропал на два дня и пишет: «Я был в Испании на марафоне, дайте мне день, завтра отвечу». Проходит один день, два, и никакого ответа нет. Я написал ему, чтобы он уже принял решение. После этого сообщения он начал рассуждать на тему того, что мы кого-то не вызвали, не составили европротокол. Я был вообще в шоке, ведь это он уехал с места ДТП и ничего не сфотографировал.

    Были ли еще какие-то претензии у Смертина ко мне? Были. Например, почему мы не согласовали с ним, где проводить ремонт. Но ремонт назначает страховая компания, и я ничего не должен согласовывать. Я отправлял ему документы. Предварительный заказ-наряд, страховой полис и смету, которую мне сделала страховая компания.

    Там было все четко расписано. На что он начал говорить, что такое надо было сначала согласовывать с ним, а это невозможно. Чтобы вы понимали, машина находится в лизинге, и я не могу ее ремонтировать там, где хотел бы», – сказал Крылов.

    Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +999

      Давид59 3 минуты назад

      Я тоже уже платил за побитую машину. Счёт всегда на порядок выше, чем ожидаешь. Это ремонтные мастерские накручивают по максимуму. Страховая компания не сама же проводит экспертизу

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      Рейтинг: +1847

      Борат 4 минуты назад

      ну тут смертина надо закрывать года на полтора, как кокорина...

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      Рейтинг: +879

      SPbZenit12 12 минут назад

      Не вижу, что за машина у соседа, но серьезно? 300к за такой слабый удар?

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      Рейтинг: +1208

      Genz 13 минут назад

      Разводка соседа. Надо судиться алексею с упырем. Давить на каждую копейку. Нации адвоката и судись с соседом, страховой,

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      Рейтинг: +35837

      portero 16 минут назад

      С машиной на Вы..
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