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    Bild: «Боруссия» готова купить Холанда зимой за 20 миллионов

    Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд – приоритетная цель «Боруссии» Д в зимнее трансферное окно.

    Дортмундцы планируют выкупить контракт 19-летнего австрийца за 20 миллионов евро. Опция с суммой прописана в действующем договоре форварда.

    В австрийском клубе могут попытаться остановить сделку, так как, по информации источника, другой европейский клуб готов по окончании сезона летом приобрести футболиста за сумму более 50 миллионов евро.

    • В этом сезоне австриец сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 27 голов.
    • Восемь из них – в Лиге чемпионов.

    Источник: Bild

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    Сегодня, 07:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7716

      Skull_Boy 42 минуты назад

      20 млн за него смеетесь, сейчас возьмут и продлят контракт на год с опцией под 100ку и правильно сделают

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