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Bild: «Боруссия» готова купить Холанда зимой за 20 миллионов

6 декабря 2019, 07:21
4

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд – приоритетная цель «Боруссии» Д в зимнее трансферное окно.

Дортмундцы планируют выкупить контракт 19-летнего австрийца за 20 миллионов евро. Опция с суммой прописана в действующем договоре форварда.

В австрийском клубе могут попытаться остановить сделку, так как, по информации источника, другой европейский клуб готов по окончании сезона летом приобрести футболиста за сумму более 50 миллионов евро.

  • В этом сезоне австриец сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 27 голов.
  • Восемь из них – в Лиге чемпионов.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Боруссия Д Зальцбург Холанд Эрлинг
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1575607252
20 млн за него смеетесь, сейчас возьмут и продлят контракт на год с опцией под 100ку и правильно сделают
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Dgad
1575615962
Вообще то парень не австриец а норвежец товарищи админы
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zabvo9406
1575640149
Дортмунду по зарез нужен нападающий, молодой, смесь опыта и молодого задора, а ещё Покеттино перехватить!!!
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