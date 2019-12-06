Bild: «Боруссия» готова купить Холанда зимой за 20 миллионов

Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанд – приоритетная цель «Боруссии» Д в зимнее трансферное окно.
Дортмундцы планируют выкупить контракт 19-летнего австрийца за 20 миллионов евро. Опция с суммой прописана в действующем договоре форварда.
В австрийском клубе могут попытаться остановить сделку, так как, по информации источника, другой европейский клуб готов по окончании сезона летом приобрести футболиста за сумму более 50 миллионов евро.
- В этом сезоне австриец сыграл в 20 матчах во всех турнирах и забил 27 голов.
- Восемь из них – в Лиге чемпионов.
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