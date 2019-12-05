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    AS: «ПСЖ» готов продать «Реалу» Мбаппе, если в сделку включат Винисиуса

    «ПСЖ» назвал «Реалу» условие, при выполнении которого клуб начнет переговоры о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

    По информации AS, парижане настаивают на включении в сделку вингера Винисиуса Жуниора.

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что бразилец в будущем станет одним из лучших игроков мира.

    • Рыночная стоимость Мбаппе – 200 миллионов евро, а Винисиуса – 70 миллионов.
    • В текущем сезоне француз забил 11 мячей и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
    • В активе бразильца один гол и одна результативная передача в 11 играх.

    Источник: AS

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      Proker 24 минуты назад

      В ПСЖ может быть,а в мире неа..

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