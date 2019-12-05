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  • AS: «ПСЖ» готов продать «Реалу» Мбаппе, если в сделку включат Винисиуса

AS: «ПСЖ» готов продать «Реалу» Мбаппе, если в сделку включат Винисиуса

5 декабря 2019, 21:54
3

«ПСЖ» назвал «Реалу» условие, при выполнении которого клуб начнет переговоры о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

По информации AS, парижане настаивают на включении в сделку вингера Винисиуса Жуниора.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что бразилец в будущем станет одним из лучших игроков мира.

  • Рыночная стоимость Мбаппе – 200 миллионов евро, а Винисиуса – 70 миллионов.
  • В текущем сезоне француз забил 11 мячей и сделал четыре ассиста в 14 матчах.
  • В активе бразильца один гол и одна результативная передача в 11 играх.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Винисиус
Комментарии (3)
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Proker
1575573756
В ПСЖ может быть,а в мире неа..
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DeStar
1575583582
зависит от суммы доплаты думаю. Отдать вини и заплатить лямов .. не знаю, 200-250 лямов ? хз, хотя то что мбаппе прямо сейчас стоит любых денег этоо верно. Просто , думаю, мбаппе дал псж понять ,что он уйдет в реал( или еще куда), и псж думает какой лучше всего " сок" из этого выжать. Чем быстрее продадут до окончания контракта тем больше смогут получить, у него до 22 года контракт, летом 20ого года еще будет стоить лямов 250, 21ого уже лямов 150
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OBOLEV
1575614679
Не верю ) Реал думаю согласился бы на такой обмен. Но если в Париже не дураки, то они не возьмут себе второго Неймара. Парню 19 и после тревмы от него очень мало толку. Решения неверные в последней трети поля , порет много моментов. За 50 хрен продаж ;) А вы про какие то замены и манипуляции.
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