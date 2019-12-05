AS: «ПСЖ» готов продать «Реалу» Мбаппе, если в сделку включат Винисиуса

«ПСЖ» назвал «Реалу» условие, при выполнении которого клуб начнет переговоры о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

По информации AS, парижане настаивают на включении в сделку вингера Винисиуса Жуниора.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо считает, что бразилец в будущем станет одним из лучших игроков мира.