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    Семак – о трансферных планах «Зенита»: «Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не планирует проводить активную трансферную кампанию зимой.

    «Хотим всегда одного – лучше играть. Более сильную команду хотим, укреплять слабые позиции. Есть группа футболистов, у которых заканчивается в конце года контракт. И прежде чем взять на позиции игроков, нужно понять, сможем ли мы трудоустроить игрока, который играет на этой позиции.

    Мы не можем просто так взять или отказаться от игрока, чтобы потом человек не играл и не тренировался. Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь. В любом случае мы ждем возвращения Малкома и Кокорина. Они добавят разнообразия и укрепят нашу команду. Это точно», – сказал Семак.

    • Летом 2019 года «Зенит» потратил на усиление состава 66,7 миллиона евро.
    • По итогам 18 туров петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +971

      Давид59 8 минут назад

      Краневиттера и Мака, скорей всего после НГ отправят в Сочи.

      0
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      Рейтинг: +786

      SPbZenit12 12 минут назад

      Если после НГ будут играть Кокорин и Малком, то и ненадо никого покупать. А вот летом можно уже конкретно усилиться.

      0
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      Рейтинг: +139

      Semenycch 39 минут назад

      Все верно, зимой очень трудно купить новичка.

      0
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