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  • Семак – о трансферных планах «Зенита»: «Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь»

Семак – о трансферных планах «Зенита»: «Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь»

5 декабря 2019, 09:44
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не планирует проводить активную трансферную кампанию зимой.

«Хотим всегда одного – лучше играть. Более сильную команду хотим, укреплять слабые позиции. Есть группа футболистов, у которых заканчивается в конце года контракт. И прежде чем взять на позиции игроков, нужно понять, сможем ли мы трудоустроить игрока, который играет на этой позиции.

Мы не можем просто так взять или отказаться от игрока, чтобы потом человек не играл и не тренировался. Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь. В любом случае мы ждем возвращения Малкома и Кокорина. Они добавят разнообразия и укрепят нашу команду. Это точно», – сказал Семак.

  • Летом 2019 года «Зенит» потратил на усиление состава 66,7 миллиона евро.
  • По итогам 18 туров петербуржцы лидируют в РПЛ, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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SPbZenit12
1575532353
Если после НГ будут играть Кокорин и Малком, то и ненадо никого покупать. А вот летом можно уже конкретно усилиться.
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Давид59
1575532588
Краневиттера и Мака, скорей всего после НГ отправят в Сочи.
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Рубинище
1575544738
Зимой Малком с Какориным на подходе-куда ещё усилятся то. а летом ждём очередного топчика. хотя Семак даже с Меси автобус будет ставить.
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Garrincha58
1575545231
66,7 миллиона евро.коту под хвост
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Dizgen
1575559652
Опять пи з ди т впрочем как всегда
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Hektor 84
1575579783
В общем понятно одно. Зимой цены на газ не подорожают. Подорожают летом. Летом все страной скинемся на очередного инвалида типа малкома или маркизио.
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