Семак – о трансферных планах «Зенита»: «Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не планирует проводить активную трансферную кампанию зимой.

«Хотим всегда одного – лучше играть. Более сильную команду хотим, укреплять слабые позиции. Есть группа футболистов, у которых заканчивается в конце года контракт. И прежде чем взять на позиции игроков, нужно понять, сможем ли мы трудоустроить игрока, который играет на этой позиции.

Мы не можем просто так взять или отказаться от игрока, чтобы потом человек не играл и не тренировался. Летом изменения будут, а зимой – сомневаюсь. В любом случае мы ждем возвращения Малкома и Кокорина. Они добавят разнообразия и укрепят нашу команду. Это точно», – сказал Семак.