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    Клопп одержал 100 побед в АПЛ в 159 матчах. Он сделал это быстрее Фергюсона и Венгера

    В матче 15-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома разгромил «Эвертон» со счетом 5:2.

    Эта победа стала сотой в Премьер-лиге для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа на своем посту.

    Для достижения данного результата немецкому специалисту потребовалось 159 игр.

    По этому показателю Клопп уступает только Жозе Моуринью, который выиграл 100 раз в АПЛ в 142 матчах.

    Зато тренеру «Ливерпуля» удалось обойти Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, которые одержали свои сотые победы в Премьер-лиге в 162-м и 179-м поединке соответственно.

    «Ливерпуль» установил клубный рекорд, не проигрывая в АПЛ 32 матча подряд

    Источник: Opta

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