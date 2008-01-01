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    «Ливерпуль» установил клубный рекорд, не проигрывая в АПЛ 32 матча подряд

    «Ливерпуль» победил «Эвертон» в матче 15-го тура АПЛ.

    Команда Юргена Клоппа продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 32 игр. Это рекорд клуба за всю его историю.

    С мая 1987 года по март 1988-го мерсисайдцы не проигрывали на протяжении 31 матча.

    • В последний раз «Ливерпуль» уступал в АПЛ 3 января 2019 года – в игре с «Манчестер Сити» (1:2).
    • На данный момент команда уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

    Источник: «Бомбардир»

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