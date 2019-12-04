ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы»

В ГУ МВД Санкт-Петербурга прокомментировали задержания болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы.

Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия (матчи основных и дублирующих составов) на достойном уровне с точки зрения безопасности», – сказал представитель правоохранительных органов.

По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.

Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.

Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»