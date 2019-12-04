ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы»

То, что менты действовали не по своей воле, а по указанию сверху и дебилу понятно...и задача у них была конкретная - как можно больше закрыть спартачей, а причина не важна, её и придумать можно, потом иди и доказывай, что ты не верблюд...
В ГУ МВД Санкт-Петербурга прокомментировали задержания болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
«В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы.
Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия (матчи основных и дублирующих составов) на достойном уровне с точки зрения безопасности», – сказал представитель правоохранительных органов.
- По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
- Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
- Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.
«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»
«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»