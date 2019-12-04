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    ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы»

    В ГУ МВД Санкт-Петербурга прокомментировали задержания болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы.

    Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия (матчи основных и дублирующих составов) на достойном уровне с точки зрения безопасности», – сказал представитель правоохранительных органов.

    • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
    • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
    • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

    «Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

    «Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:22
    Комментарии14
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      Рейтинг: +5620

      Старикан 3 минуты назад

      То, что менты действовали не по своей воле, а по указанию сверху и дебилу понятно...и задача у них была конкретная - как можно больше закрыть спартачей, а причина не важна, её и придумать можно, потом иди и доказывай, что ты не верблюд...

      0
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      Рейтинг: +1190

      Genz 57 минут назад

      Взяли зазывалу московского, призывавшего признать Дзюбу кривоногим геем ,и тех кто стоял ряДом из окружения. Зато Питер спал спокойно без московского психоза

      1
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      Рейтинг: +624

      SaveAS 1 час назад

      Вот так и приезжай в СПБ на футбольный матч, повяжут, а потом скажут шла профилактическая работа) как в 2009 году, прям на московском вокзале при выходе из поезда, вагона болельщиков увезли по отделением, а как матч закончился, то всех отпустили! Ну не чего, это же профилактическая работа

      3
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      Рейтинг: +12

      капссник мстяшный! > SaveAS 1 час назад

      питерское гостеприимство однако!

      2
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      Рейтинг: +4463

      3a zenit > SaveAS 33 минуты назад

      к тебе гости придут и насрут на ковре,ты им в морду,а они подумают вот быдло не культурное и будут всем говорить какой ты плохой человек.АЛАВЕРДЫ?

      2
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      Рейтинг: +10714

      vladimir-7 1 час назад

      Санкт-Петербургские менты прямо ясновидящие, предвидят массовые
      нарушения общественного порядка и срочно проводят профилактические
      работы с приезжими в гости болельщиками. Интересно, когда граждане
      обращаются в полицию, что им угрожают убийством, то в полиции говорят,
      не убил же, вот убьет, тогда и приходите, а здесь опережают события,
      которые могут и не наступить вообще, а мероприятия осуществляют.
      Значит, это все было запрограммировано заранее и заказано руководством клуба Зенит.

      6
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      Рейтинг: +1818

      Борат > vladimir-7 1 час назад

      Ага, а московские мусора настолько пушистые, что за замах стулом на полтора года закрывают))) причём, не кого угодно, а только избранных! Вот умора!!!

      2
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      Рейтинг: +8006

      ufos73 1 час назад

      Пошли отмазки, кому на хвост наступили

      1
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      Рейтинг: +7706

      Skull_Boy 1 час назад

      Стукачество дуболома в РФС, а после решение кабинета это они называют профилактикой, смешно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1818

      Борат 2 часа назад

      У хряков самая дурная репутация, поэтому именно их и прищучили!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Hektor 84 2 часа назад

      Прям санитары уевы

      6
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    • ...
      Рейтинг: +496

      Dizgen 2 часа назад

      Г а н д о н ы

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5524

      ilichkadr > Dizgen 2 часа назад

      Можно подумать в Москве иные. Такие же только вид с боку.

      2
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      ...
      Рейтинг: +8006

      ufos73 > Dizgen 1 час назад

      Штопанные!

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