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  • ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы»

ГУ МВД Санкт-Петербурга назвало задержания фанатов «Спартака» результатом «профилактической работы»

4 декабря 2019, 20:22
31

В ГУ МВД Санкт-Петербурга прокомментировали задержания болельщиков «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«В результате профессиональных действий полиции более 70 болельщиков привлечены к административной ответственности, часть из них помещена под административный арест. Несколько десятков фанатов оштрафованы на различные суммы.

Данные действия позволили предотвратить грубые и массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия (матчи основных и дублирующих составов) на достойном уровне с точки зрения безопасности», – сказал представитель правоохранительных органов.

  • По информации издания «Фонтанка», правоохранители задержали более 80 фанатов.
  • Болельщики «Спартака» приводят другие данные – до 200 человек.
  • Трех фанатов «Спартака» посадили на 15 суток, 19 фанатов «Спартака» были оштрафованы за нецензурную брань на улице.

«Фратрия»: «Задержания болельщиков «Спартака» – осознанная дискриминация фанатского сообщества со стороны властей и показательная «охота на ведьм»

«Спартак»: «Обеспокоены задержаниями в Петербурге. Намерены юридически помочь нашему заводящему»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (31)
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Dizgen
1575480188
Г а н д о н ы
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Hektor 84
1575480245
Прям санитары уевы
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Skull_Boy
1575481340
Стукачество дуболома в РФС, а после решение кабинета это они называют профилактикой, смешно
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ufos73
1575482264
Пошли отмазки, кому на хвост наступили
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vladimir-7
1575482327
Санкт-Петербургские менты прямо ясновидящие, предвидят массовые нарушения общественного порядка и срочно проводят профилактические работы с приезжими в гости болельщиками. Интересно, когда граждане обращаются в полицию, что им угрожают убийством, то в полиции говорят, не убил же, вот убьет, тогда и приходите, а здесь опережают события, которые могут и не наступить вообще, а мероприятия осуществляют. Значит, это все было запрограммировано заранее и заказано руководством клуба Зенит.
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SaveAS
1575482975
Вот так и приезжай в СПБ на футбольный матч, повяжут, а потом скажут шла профилактическая работа) как в 2009 году, прям на московском вокзале при выходе из поезда, вагона болельщиков увезли по отделением, а как матч закончился, то всех отпустили! Ну не чего, это же профилактическая работа
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Старикан
1575487912
То, что менты действовали не по своей воле, а по указанию сверху и дебилу понятно...и задача у них была конкретная - как можно больше закрыть спартачей, а причина не важна, её и придумать можно, потом иди и доказывай, что ты не верблюд...
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vka1970
1575501043
Короче мочите всех кто высказал вслух или подумал о не довольстве.....На том свете разберутся кто прав , а кто виноват. Демократияс !!!!!!!!!!!!!!
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Zenit_Zenit
1575506198
Очень хорошо копы с мясными обошлись... прям сердце радует...отмороженное мясное чмо должно сидеть в клетке, а не гадить по улицам и на стадионе моего города... Так и впредь должно поступать с пищевыми дебилами...А то взяли привычку компенсировать импотенцию на поляне свинством в городе... Ничё, поорут да привыкнут - Здесь вам не тут, это Питер... так что мясо - ходи строем, говори тихо....
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Диктор
1575513611
Одним словом менты-что с них взять еще.Привыкли прикрываться красивыми фразами.Одним словом выполнив заказ -ничего не изменилось.
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