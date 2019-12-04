Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Минспорт потратит на футбольную инфраструктуру в России 27 миллиарда рублей

Минспорт потратит на футбольную инфраструктуру в России 27 миллиарда рублей

4 декабря 2019, 14:54
5

Министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции проекта «Спорт – норма жизни» рассказал об инвестициях в российский футбол.

«У нас хорошие стартовые позиции, спорт становится нормой жизни, растет процент занимающихся. Проект включает в себя несколько уровней: создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом для обучения тренеров и проведения соревнований

Футбол – это самый массовый вид спорта, наша цель – 7 миллионов [занимающихся футболом человек] к 2030 году и порядка 20 тысяч подготовленных тренеров. Создаются центры подготовки как фактор наследия чемпионата мира, это связь между массовым и профессиональным футболом», – сказал Колобков.

Министр спорта Колобков: «Задача сборной России – войти в топ-10 рейтинга ФИФА»

Источник: «Р-Спорт»
Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1575461169
Умножаем на коэффициент РосПил. Сколько там останется?
Ответить
zatonn
1575463092
Совет Павлу - инвестируй в фехтование. Ведь не по-наслышке знаешь, что это за спорт и все его нюансы. Тем более сам был и чемпионом СССР, и честь команды держал на мировом уровне. А в футболе, при теперешнем подходе, всё равно ничего не выйдет.
Ответить
Nerlinger
1575464581
Да уж сразу в Панаму гоните!!! Потом ещё обслуживать эту инфру надо будет!!! Сразу в Панаму дешевле выйдет!!! А для веселья пущего постройте в Саранске ещё один стадион, тысяч на сто ..
Ответить
Давид59
1575473315
А я думал, 27 всё же не миллиардА, а миллиардоВ. Хрень какая-то!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+