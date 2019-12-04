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    Минспорт потратит на футбольную инфраструктуру в России 27 миллиарда рублей

    Министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции проекта «Спорт – норма жизни» рассказал об инвестициях в российский футбол.

    «У нас хорошие стартовые позиции, спорт становится нормой жизни, растет процент занимающихся. Проект включает в себя несколько уровней: создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом для обучения тренеров и проведения соревнований

    Футбол – это самый массовый вид спорта, наша цель – 7 миллионов [занимающихся футболом человек] к 2030 году и порядка 20 тысяч подготовленных тренеров. Создаются центры подготовки как фактор наследия чемпионата мира, это связь между массовым и профессиональным футболом», – сказал Колобков.

    Министр спорта Колобков: «Задача сборной России – войти в топ-10 рейтинга ФИФА»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +955

      Давид59 23 минуты назад

      Умножаем на коэффициент РосПил. Сколько там останется?

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