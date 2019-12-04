Минспорт потратит на футбольную инфраструктуру в России 27 миллиарда рублей

Министр спорта Павел Колобков на пресс-конференции проекта «Спорт – норма жизни» рассказал об инвестициях в российский футбол.

«У нас хорошие стартовые позиции, спорт становится нормой жизни, растет процент занимающихся. Проект включает в себя несколько уровней: создание инфраструктуры для занятия массовым спортом, развитие футбола и развитие хоккея. К 2024 году 27 миллиардов рублей из бюджета пойдут на создание футбольных манежей, полей с освещением и подогревом для обучения тренеров и проведения соревнований

Футбол – это самый массовый вид спорта, наша цель – 7 миллионов [занимающихся футболом человек] к 2030 году и порядка 20 тысяч подготовленных тренеров. Создаются центры подготовки как фактор наследия чемпионата мира, это связь между массовым и профессиональным футболом», – сказал Колобков.

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