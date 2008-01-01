Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Министр спорта Колобков: «Задача сборной России – войти в топ-10 рейтинга ФИФА»

    Министр спорта России Павел Колобков высказался о задачах национальной команды.

    «Задача сборной России по футболу – войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», – сказал Колобков.

    • Сейчас сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.
    • На Евро-2020 Россия сыграет в группе B, соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.

    Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»


    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10689

      vladimir-7 3 минуты назад

      Колобок совсем не владеет ситуацией в российском футболе или его
      так информируют министерские клерки, или президент РФС.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru