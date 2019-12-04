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  • Министр спорта Колобков: «Задача сборной России – войти в топ-10 рейтинга ФИФА»

Министр спорта Колобков: «Задача сборной России – войти в топ-10 рейтинга ФИФА»

4 декабря 2019, 12:27
14

Министр спорта России Павел Колобков высказался о задачах национальной команды.

«Задача сборной России по футболу – войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», – сказал Колобков.

  • Сейчас сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.
  • На Евро-2020 Россия сыграет в группе B, соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.

Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»


Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (14)
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vladimir-7
1575452271
Колобок совсем не владеет ситуацией в российском футболе или его так информируют министерские клерки, или президент РФС.
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Дядя Серёжа
1575454702
Через пару дней ВАДА выкинет Россию из спорта и вам не в десятку надо попадать, а в Бутырку на десятку.
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Plyash
1575458344
Какие высохшие мозги надо иметь,что бы такое заявить.Чиновники у нас как на подбор.Как в известном фильме - "Тупой,ещё тупее."
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Kulimen
1575460917
Окончательно двинулся мужик
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general.lizyukov
1575464111
ФПИТЕРКУ И НИИПЕТ!!! ))) Что вы там курите?
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lipatov32
1575474461
Деб!л мля!
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Антон Л
1575476393
Вообще-то, это задача министерства спорта - создать такие условия для развития футбола в стране, чтобы сборная была в топ-10. Или он считает, что уже создал такие условия?
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Vratarь
1575480768
В 10-ку? Будем если через несколько лет в 20-ке, будем считать, что боги к нам повернулись. 10ка, ха! мы и раньше-то туда не глядели.
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Hektor 84
1575481104
Смешной пассажир
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fhnv
1576167545
С вашим лимитом как бы не скатились на 60
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