Министр спорта Колобков: «Задача сборной России – войти в топ-10 рейтинга ФИФА»

Министр спорта России Павел Колобков высказался о задачах национальной команды.

«Задача сборной России по футболу – войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА. Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», – сказал Колобков.

Сейчас сборная России занимает 38-е место в рейтинге ФИФА.

На Евро-2020 Россия сыграет в группе B, соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.

Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»



