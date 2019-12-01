Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

«На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать.

Надо отбираться и идти дальше в плей-офф. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге», – сказал Колобков.

На Евро-2020 Россия сыграет в группе B.

Соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.

Команда проведет первые два матча (с бельгийцами и финнами) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Также Санкт-Петербург примет один четвертьфинальный матч турнира.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе