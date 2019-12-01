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  • Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»

Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»

1 декабря 2019, 07:26
4

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

«На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать.

Надо отбираться и идти дальше в плей-офф. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге», – сказал Колобков.

  • На Евро-2020 Россия сыграет в группе B.
  • Соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.
  • Команда проведет первые два матча (с бельгийцами и финнами) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
  • Также Санкт-Петербург примет один четвертьфинальный матч турнира.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (4)
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vladimir-7
1575178737
Министр спорта приказал: "Сборную Финляйдии нужно обыгрывать", а поэтому нужно собираться и идти дальше мимо плей-офф.
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mihail200606
1575181909
Ну иди проходи.. Бельгию обыграли уже, два раза)) финны тоже не подарок..
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VasyaM63
1575196754
откуда-он-такой-взялся-министр-спорт-колобков?-----главное-так-хорошо-разбирается-в-футболе-------финов--обыграем-и-сразу-выйдем-впейоф-----министр--сказал--наде-делать-емое
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Hektor 84
1575209949
Чудак типа Мутко и Фурсенко
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