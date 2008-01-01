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    Министр спорта РФ Колобков: «Россия должна выйти в плей-офф Евро-2020»

    Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

    «На мой взгляд, принципиально эта жеребьевка мало что решила – и то, что последним соперником стала сборная Финляндии, значит лишь то, что эту команду нужно обыгрывать.

    Надо отбираться и идти дальше в плей-офф. Тем более, что этот матч, как и встреча с командой Бельгии, пройдет в Санкт-Петербурге», – сказал Колобков.

    • На Евро-2020 Россия сыграет в группе B.
    • Соперники – Бельгия, Финляндия и Дания.
    • Команда проведет первые два матча (с бельгийцами и финнами) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
    • Также Санкт-Петербург примет один четвертьфинальный матч турнира.

    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6308

      mihail200606 45 минут назад

      Ну иди проходи.. Бельгию обыграли уже, два раза)) финны тоже не подарок..

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      Рейтинг: +10615

      vladimir-7 1 час назад

      Министр спорта приказал: "Сборную Финляйдии нужно обыгрывать", а поэтому нужно собираться и идти дальше мимо плей-офф.

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