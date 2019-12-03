Егоров: «Локомотив» – «Динамо» судил тот Карасев, которого мы и хотим видеть»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу главного арбитра Сергея Карасева в матче 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:2).

«Два пенальти в матче «Локомотив» – «Динамо» назначены абсолютно верно. Сергей очень хорошо провел матч, это тот Карасев, которого мы и хотим видеть. Он к этой игре подошел с полной ответственностью и самоотдачей, принял много правильных решений. К такому и надо стремиться», – сказал Егоров.

РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»