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  • Егоров: «Локомотив» – «Динамо» судил тот Карасев, которого мы и хотим видеть»

Егоров: «Локомотив» – «Динамо» судил тот Карасев, которого мы и хотим видеть»

3 декабря 2019, 17:54
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Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу главного арбитра Сергея Карасева в матче 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» (1:2).

«Два пенальти в матче «Локомотив» – «Динамо» назначены абсолютно верно. Сергей очень хорошо провел матч, это тот Карасев, которого мы и хотим видеть. Он к этой игре подошел с полной ответственностью и самоотдачей, принял много правильных решений. К такому и надо стремиться», – сказал Егоров.

РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Карасев Сергей Егоров Александр
Комментарии (2)
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Суворов_лучший
1575388198
Ясен пень - спам и зеня не играли, башлять было некому!!! Честная игра между уважающими друг друга клубами!
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From1945
1575389100
Первый раз за сезон нашел повод для гордости
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