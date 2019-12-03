«Спартак» и «Ростов» рассудит Турбин, «Краснодар» и ЦСКА – Казарцев

Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ.
6 декабря (пятница)
«Зенит» — «Динамо»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).
7 декабря (суббота)
«Тамбов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).
«Ахмат» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).
8 декабря (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
«Спартак» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).