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«Спартак» и «Ростов» рассудит Турбин, «Краснодар» и ЦСКА – Казарцев

3 декабря 2019, 17:32
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Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ.

6 декабря (пятница)

«Зенит» — «Динамо»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Александр Гончар (Сочи).

7 декабря (суббота)

«Тамбов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR — Алексей Сухой (Люберцы), AVAR — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Ахмат» — «Уфа»: судья — Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); VAR — Виталий Мешков (Дмитров), AVAR — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Валентин Мурашов (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Юрий Чеботарев (Краснодар).

«Сочи» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Адлан Хатуев (Грозный), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

«Спартак» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Сергей Французов (Москва).

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Краснодар ЦСКА Турбин Евгений Казарцев Василий
Комментарии (3)
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portero
1575385713
да пофиг если сами не можем забить то никто не поможет, надеюсь перкосов сильных в одну сторону не будет.
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vladimir-7
1575394010
Интересно, почему VAR будет на игре Ахмат-Уфа, а не будет его на очень важной игре Зенит-Динамо? Посмотрим, что скрывается за этим действием, ведь оно не случайно.
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vgarakh
1575533504
Ну , раз в этой бригаде Казарцев и Еськов, то Ростову ничего не светит, как бы игроки не старались из кожи лезть. Все уже решено не в пользу Ростова. А жаль!!!
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