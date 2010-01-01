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    Уткин – о переносе матча «Сочи» – «Оренбург»: «У них понос»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал перенос матча «Сочи»«Оренбург» из-за жалоб хозяев на острую ротавирусную инфекция у большого количества футболистов и сотрудников команды.

    «Про ангину – это просто неправда, это подтасовка фактов. Дело в том, что у игроков «Сочи» нет ангины. Вас обманули! У них понос, у всех. Я точно знаю.

    У них понос, причем разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то еще можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы… Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты «Оренбурга», видимо, люди брезгливые в своем роде.
    Я считаю, что не нужно обманывать. Если людей несет, надо прямо об этом говорить», – заявил Уткин.

    • Матч должен был состояться 1 декабря.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5484

      ilichkadr 8 минут назад

      Эх. Вася, Вася.................глупый противопоставляет себя миру и поэтому злится.

      0
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      Рейтинг: +79

      elessar arnor 8 минут назад

      что-то ору с этого высказывания))

      0
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      Рейтинг: +912

      Давид59 29 минут назад

      А радость то какая чувствуется у Васи. Ничего. Прилетит обратка. С горшка сутки не встанешь!

      0
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      Рейтинг: -35053

      пьяныйхоровод 1 час назад

      У Дудкина метеоризьм круглосуточный и круглогодичный . Он горохом питается . Я знаю точно .

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