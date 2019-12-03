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  • Уткин – о переносе матча «Сочи» – «Оренбург»: «У них понос»

Уткин – о переносе матча «Сочи» – «Оренбург»: «У них понос»

3 декабря 2019, 07:28
24

Блогер Василий Уткин прокомментировал перенос матча «Сочи»«Оренбург» из-за жалоб хозяев на острую ротавирусную инфекцию у большого количества футболистов и сотрудников команды.

«Про ангину – это просто неправда, это подтасовка фактов. Дело в том, что у игроков «Сочи» нет ангины. Вас обманули! У них понос, у всех. Я точно знаю.

У них понос, причем разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то еще можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы… Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты «Оренбурга», видимо, люди брезгливые в своем роде.

Я считаю, что не нужно обманывать. Если людей несет, надо прямо об этом говорить», – заявил Уткин.

  • Сообщалось, что в составе «Сочи» заболели сразу 10 футболистов.
  • Матч должен был состояться 1 декабря, но был перенесен.

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Уткин Василий
Комментарии (24)
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Давид59
1575350054
А радость то какая чувствуется у Васи. Ничего. Прилетит обратка. С горшка сутки не встанешь!
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ilichkadr
1575351349
Эх. Вася, Вася.................глупый противопоставляет себя миру и поэтому злится.
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tushkanlz
1575352233
У Уткина самого понос - "словесный". И он неизлечим...
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neveldomha
1575352840
Если Уткин ублюдок, то считаю что нужно прямо называть его ублюдком.
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vladimir-7
1575353397
Что-то все на Уткина налетели, а если он прав и назвал все своими именами?
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САДЫЧОК
1575354361
... С , какой радости ПЕРЕНОС матча .Это НЕДОПУСТИМО !
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nemolod
1575354665
Ротавирусная инфекция-это похуже ангины,начинается с обильного поноса,высокой температуры,приводит к опасному обезвоживанию,а через несколько дней появляются симптомы ОРВИ и затем осложнения - чаще это печень,кишечник,реже горло ! Так что сенсации тут и лжи в общем-то нет,а болезнь весьма заразная!
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SPbZenit12
1575356936
Вася завидует, у него много лет уже запор. Столько говна скопилось и теперь вылезает там где ненадо.
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paracetamol
1575367500
Понос у Уткина изо рта.
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general.lizyukov
1575369315
Вася, ты дебил? Ты вообще понимаешь, что такое ангина? Да там просто за один день можно получить осложнения, приводящие к полной потери работоспособности и срочной госпитализации. Я хроник по этой теме, у меня дважды в год обострения. Никакого сбивания температуры, никакого заматывания. Всё это даже для ОРЗ мало годится. Но у нас же есть ты, Великий Врачеватель, доктор долболит. Придурок.
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