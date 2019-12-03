Уткин – о переносе матча «Сочи» – «Оренбург»: «У них понос»

Блогер Василий Уткин прокомментировал перенос матча «Сочи» – «Оренбург» из-за жалоб хозяев на острую ротавирусную инфекцию у большого количества футболистов и сотрудников команды.

«Про ангину – это просто неправда, это подтасовка фактов. Дело в том, что у игроков «Сочи» нет ангины. Вас обманули! У них понос, у всех. Я точно знаю.

У них понос, причем разноцветный. Они не могут провести на футбольном поле 90 минут. С ангиной как-то еще можно было бы: сбить температуру, замотать шарфы… Но у них возникла совершенно другая проблема, поэтому они попросили о переносе. А футболисты «Оренбурга», видимо, люди брезгливые в своем роде.

Я считаю, что не нужно обманывать. Если людей несет, надо прямо об этом говорить», – заявил Уткин.