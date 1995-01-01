Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

    Руководство «Фиорентины» рассматривает вопрос со сменой главного тренера, сообщает Calciomercato.

    По сведениям издания, в ближайшее время пост может покинуть Винченцо Монтелла, под руководством которого команда выиграла только один из последних семи матчей.

    В случае увольнения действующего тренера «Фиорентину», скорее всего, возглавит Дженнаро Гаттузо, который с мая остается без работы.

    • По итогам 14 туров флорентийцы занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А.
    • Последним клубом Гаттузо был «Милан».

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74682
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru