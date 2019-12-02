Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

Руководство «Фиорентины» рассматривает вопрос со сменой главного тренера, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, в ближайшее время пост может покинуть Винченцо Монтелла, под руководством которого команда выиграла только один из последних семи матчей.
В случае увольнения действующего тренера «Фиорентину», скорее всего, возглавит Дженнаро Гаттузо, который с мая остается без работы.
- По итогам 14 туров флорентийцы занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А.
- Последним клубом Гаттузо был «Милан».
Источник: Calciomercato