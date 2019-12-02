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Гаттузо может возглавить «Фиорентину»

2 декабря 2019, 06:46
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Руководство «Фиорентины» рассматривает вопрос со сменой главного тренера, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в ближайшее время пост может покинуть Винченцо Монтелла, под руководством которого команда выиграла только один из последних семи матчей.

В случае увольнения действующего тренера «Фиорентину», скорее всего, возглавит Дженнаро Гаттузо, который с мая остается без работы.

  • По итогам 14 туров флорентийцы занимают 12-е место в турнирной таблице Серии А.
  • Последним клубом Гаттузо был «Милан».

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Фиорентина Монтелла Винченцо Гаттузо Дженнаро
Комментарии (1)
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Decorhome
1575274049
Не думаю что это хорошо
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