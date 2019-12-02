Медведев – о словах Дзюбы про хрюканье: «После победы над «Спартаком» это звучит справедливо»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание нападающего команды Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Слова Дзюбы после матча про лаяние и хрюкание? Ну-у.. есть ряд образов, приписываемых к тем или иным российским командам. Ну я думаю, что после победы «Зенита» над «Спартаком» эти слова от Дзюбы звучат справедливо», – считает Медведев.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»