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    Медведев – о словах Дзюбы про хрюканье: «После победы над «Спартаком» это звучит справедливо»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание нападающего команды Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    «Слова Дзюбы после матча про лаяние и хрюкание? Ну-у.. есть ряд образов, приписываемых к тем или иным российским командам. Ну я думаю, что после победы «Зенита» над «Спартаком» эти слова от Дзюбы звучат справедливо», – считает Медведев.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1806

      Борат 15 минут назад

      Дохрюкались хряки!
      Очень стыдно за спартак (клуб запрещённый среди натуралов России).

      0
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      Рейтинг: +946

      alarm 20 минут назад

      позор хрякам, кстати.

      0
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      Рейтинг: +946

      alarm 20 минут назад

      ухаха!

      0
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      Рейтинг: +164

      david17 21 минуту назад

      Я думал это только футболисты недоразвитые попадаются, ан нет, есть с кого им пример брать

      1
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      Рейтинг: +13218

      slavutiq70 24 минуты назад

      Да уж,,ну если так рассуждают руководители клубов,,,,,то о чём вообще говорить,,,,

      1
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      Рейтинг: +195

      Hektor 84 26 минут назад

      Еще один недоумок высказался. А что про фашизм не прокомментировал?

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