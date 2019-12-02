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  • Медведев – о словах Дзюбы про хрюканье: «После победы над «Спартаком» это звучит справедливо»

Медведев – о словах Дзюбы про хрюканье: «После победы над «Спартаком» это звучит справедливо»

2 декабря 2019, 00:26
17

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание нападающего команды Артема Дзюбы после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Слова Дзюбы после матча про лаяние и хрюкание? Ну-у.. есть ряд образов, приписываемых к тем или иным российским командам. Ну я думаю, что после победы «Зенита» над «Спартаком» эти слова от Дзюбы звучат справедливо», – считает Медведев.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Медведев Александр
Комментарии (17)
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Hektor 84
1575236484
Еще один недоумок высказался. А что про фашизм не прокомментировал?
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slavа0508
1575236549
Да уж,,ну если так рассуждают руководители клубов,,,,,то о чём вообще говорить,,,,
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david17
1575236754
Я думал это только футболисты недоразвитые попадаются, ан нет, есть с кого им пример брать
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paracetamol
1575238752
Совершенно согласен. Свин - ноль без палочки.
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SLADE2019
1575240830
Вот все и встало по местам! Какой гендиректор, такие игроки и уж тем более болельщики. Чего уж там после этого на условного бората внимание обнащать? И на прочее дерьмо и отребье!!!
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Дядя Серёжа
1575249472
Эта плановая агрессия клуба началось до игры объявлением войны. Газовой войны с Украиной уже не хватает?
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Диктор
1575255726
Чем вы гордитесь? Вы что ли забили? Мяч деревянного Максименко взял,ну а то что Кутепов колени выставлять будет,этого никто не мог предсказать.И еще второй тайм прошел полностью под контролем красно белых.Я бы не гордился бы такой победой.
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Decorhome
1575267723
Здесь ген дир должен держать паузу. А то получается ген пир
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nik55
1575271244
одно слово БОМЖИ
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Axe111
1575281267
Пфф прид****
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