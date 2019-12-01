Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил применение глушилок на матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион», – сказал Медведев.

Болельщики «Спартака» оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд.

на протяжении двух матчей РПЛ подряд. На сегодняшней игре на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»