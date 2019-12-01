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    Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил применение глушилок на матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

    «Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион», – сказал Медведев.

    • Болельщики «Спартака» оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд.
    • На сегодняшней игре на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.

    Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

    Источник: «Р-Спорт»

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    01.12.2019 23:01
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10455

      vka1970 1 час назад

      Москва сосать это тоже прилично.
      Сдаётся мне , что Медведев доживает свои последние дни в Закате.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1806

      Борат > vka1970 25 минут назад

      Может и не прилично, но это факт! А против фактов не попрёшь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +218

      житель СПб 1 час назад

      Что ж, все логично. Заглушали только мат. Это - правильно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1806

      Борат 1 час назад

      Противно за спартак (клуб запрещённый среди натуралов России)!!!!

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