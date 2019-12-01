Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил применение глушилок на матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).
«Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион», – сказал Медведев.
- Болельщики «Спартака» оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд.
- На сегодняшней игре на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.
Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»
Источник: «Р-Спорт»