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  • Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

Медведев: «Глушилки сработали, когда лексика стала выходить за рамки приличия»

1 декабря 2019, 23:01
8

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил применение глушилок на матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0).

«Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион», – сказал Медведев.

  • Болельщики «Спартака» оскорбляли нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на протяжении двух матчей РПЛ подряд.
  • На сегодняшней игре на «Газпром Арене» включили глушилки, чтобы этих фанатов не было слышно.

Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие – берут и выигрывают. Это я говорю спартаковским сектантам»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Медведев Александр
Комментарии (8)
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житель СПб
1575232795
Что ж, все логично. Заглушали только мат. Это - правильно
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vka1970
1575233904
Москва сосать это тоже прилично. Сдаётся мне , что Медведев доживает свои последние дни в Закате.
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paracetamol
1575239049
Со свинотой играть - себя не уважать. Все отребье за них.
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borodinaleksandrkic
1575252240
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- http://miorez.2sms.ru
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Диктор
1575256063
Стыдно если правда его слушать,что то глушилки не включали когда ********* сканировали.
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rash1959
1575287811
"Заглушить" надо один зинит, и вся РПЛ встанет на место, и по местам и по зарплатам и по уровню игры.
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