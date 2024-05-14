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    • 12 игроков из РПЛ и Первой лиги вошли в расширенный состав сборной Беларуси на матч с Россией

    12 игроков из РПЛ и Первой лиги вошли в расширенный состав сборной Беларуси на матч с Россией

    Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос Феррер определился с расширенным списком игроков на товарищеские матчи национальной команды против сборных России и Израиля.

    В него вошли 12 футболистов, выступающих в российских клубах.

    Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтeр» Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»), Евгений Абрамович («Торпедо-БелАЗ»), Михаил Козакевич («Динамо-Брест»).

    Защитники: Денис Поляков («Хапоэль» Хф, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба – «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба – «Неман»), Павел Забелин («Сокол», Россия), Денис Левицкий, Алексей Залеский (оба – «Торпедо-БелАЗ»), Павел Чикида («Славия-Мозырь»), Максим Касараб («Динамо-Брест»), Илья Москаленчик («Тюмень», Россия).

    Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Дьошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Иван Бахар («Арсенал», Россия), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба – «Балтика», Россия), Валерий Громыко («Кайсар», Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба – «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Евгений Березкин («Кызыл-Жар», Казахстан), Кирилл Кириленко («Славия-Мозырь»), Ярослав Орешкевич («Динамо-Брест»).

    Нападающие: Михаил Гордейчук («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Балтика», Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хф, Израиль), Евгений Шикавка («Корона», Польша), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

    • Окончательный список из 23-х футболистов сборной на предстоящие встречи будет опубликован в конце мая.
    • Товарищеский матч против России пройдет 7-го июня на стадионе «Динамо» в Минске и начнется в 20:00 мск.
    • 11 июня Беларусь проведет товарищескую игру с Израилем на стадионе «Ференца Суса» в Будапеште. Начало в 19:00 мск.

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    Источник: официальный сайт ассоциации «Белорусская федерация футбола»

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    Комментарии (1)
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    алдан2014
    1715681845
    Так скоро и обьедененный чемпионат увидим. Улыбнуло
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