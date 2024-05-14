Тихонов рассказал о поддержке, которую получил в ситуации с Опейкиной

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов сообщил, что многие люди из футбольного мира выразили ему поддержку после того, как он выразил недовольство назначением женщины– судьи Веры Опейкиной главным арбитром матча Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3).

– Александр Мостовой высказался о данной ситуации: «Я полностью на стороне Тихонова. Я тоже против того, чтобы женщины судили матчи мужских команд».

– Прошу заметить, что он не один так высказался. Думаю, многие бы могли сказать подобное, но просто не хотят иметь такие проблемы, с которыми столкнулся я.

– Получали ли вы какие-то личные отзывы после всей этой истории?

– Да, от очень многих. И не только от друзей, но и от людей из футбольного мира. И никто из них не сказал мне: «Андрей, ты не прав, ты виноват». Все все прекрасно понимают.

– А разгневанные комментарии были?

– Такие комментарии есть всегда [смеется]. Но стараюсь их меньше читать. Никогда нельзя быть для всех положительным героем