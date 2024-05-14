Колосков – о неудачах «Зенита»: «Это же не мадридский «Реал», в конце концов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об анонсированном продлении контракта «Зенитом» с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Семак не потерял квалификацию и желание работать. Мы все считаем, что «Зенит» – непобедимая команда и равных ей нет. Но это же не мадридский «Реал», в конце концов. Даже «Бавария» в пух и прах в этом году проиграла.

Но «Зенит» ничего не провалил. Он до сих пор борется за первое место. Да, команда потеряла игру, потому что футболисты потеряли мотивацию. Другого варианта не вижу.

Клаудиньо потерял в мастерстве? Конечно, нет. Не стало Лиги чемпионов – нет мотивации. Разницы для них никакой нет: первое место или второе. Самолюбие не будет ущемлено, потому что они уже неоднократные чемпионы.

Это вопрос психологии. Потому что бразильцы – уязвимые, эмоциональные. Надо найти новую форму стимулирования. Это не только повышение зарплаты. Это индивидуальный подход, семейное положение, самолюбие футболиста, перспектива уехать за границу. Подходы есть, надо этим только заниматься. Но не считаю, что Семак уже изжил себя в «Зените», – сказал Колосков.