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    • Экс-генсек РФС объяснил успехи «Динамо» гексаграммой «Книги перемен», урожаем озимых в Краснодаре и отсутствием плодов у «Крестовской теплицы»

    Экс-генсек РФС объяснил успехи «Динамо» гексаграммой «Книги перемен», урожаем озимых в Краснодаре и отсутствием плодов у «Крестовской теплицы»

    Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев высказался об удачных концовках матчей для бело-голубых.

    – У «Динамо» сначала была невероятная победа в концовке над «Сочи», теперь – над «Балтикой? Как это назвать?

    Это 11-я гексаграмма «Книги перемен», так называется наиболее ранний из китайских философских текстов: удача идет к тому, кто сам идет к ней. Эта гексаграмма называется «Расцвет».

    – То есть у «Динамо» наступил расцвет?

    – По всей видимости, да – в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить.

    – Впереди домашний матч с «Крыльями» и при определенных обстоятельствах «Динамо» может стать чемпионом уже после этой игры.

    – Двое моих хороших знакомых – один из Германии и один из Израиля, член клуба болельщиков «Динамо» 1980-х, сказали мне, что отправляются на матч с «Крыльями» в Москву.

    – Хотят увидеть историческое событие воочию?

    – Да, это именно событие. Необычное событие для динамовских «рыцарей веры». Многие из клуба болельщиков, откуда я вырос, так и не дождались чемпионства. Около десяти моих хороших знакомых умерло.

    • «Динамо» после 28 туров набрало 53 очка против 51 у «Зенита» и 50 у «Краснодара».
    • В последний раз клуб становился чемпионом в сезоне-1976 (весна) Высшей лиги СССР.
    • Последний выигранный трофей «Динамо» – Кубок России-1994/95. Тогда Воробьев работал в клубе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    алдан2014
    1715681635
    Что бы быки и импотенты синхронно проиграли..маловероятно
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    andr45
    1715681707
    Кого-то «Пятерочка» выручает, а кого-то Восьмерочка легионеров)))
    Ответить
    andr45
    1715681855
    Вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев «Двое моих хороших знакомых – один из Германии и один из Израиля » Одно слово - ПАТРИЁТ)
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