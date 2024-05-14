Экс-генсек РФС объяснил успехи «Динамо» гексаграммой «Книги перемен», урожаем озимых в Краснодаре и отсутствием плодов у «Крестовской теплицы»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев высказался об удачных концовках матчей для бело-голубых.

– У «Динамо» сначала была невероятная победа в концовке над «Сочи», теперь – над «Балтикой? Как это назвать?

– Это 11-я гексаграмма «Книги перемен», так называется наиболее ранний из китайских философских текстов: удача идет к тому, кто сам идет к ней. Эта гексаграмма называется «Расцвет».

– То есть у «Динамо» наступил расцвет?

– По всей видимости, да – в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить.

– Впереди домашний матч с «Крыльями» и при определенных обстоятельствах «Динамо» может стать чемпионом уже после этой игры.

– Двое моих хороших знакомых – один из Германии и один из Израиля, член клуба болельщиков «Динамо» 1980-х, сказали мне, что отправляются на матч с «Крыльями» в Москву.

– Хотят увидеть историческое событие воочию?

– Да, это именно событие. Необычное событие для динамовских «рыцарей веры». Многие из клуба болельщиков, откуда я вырос, так и не дождались чемпионства. Около десяти моих хороших знакомых умерло.