Экс-генсек РФС объяснил успехи «Динамо» гексаграммой «Книги перемен», урожаем озимых в Краснодаре и отсутствием плодов у «Крестовской теплицы»

Экс-генеральный секретарь РФС, бывший вице-президент «Динамо» Анатолий Воробьев высказался об удачных концовках матчей для бело-голубых.
– У «Динамо» сначала была невероятная победа в концовке над «Сочи», теперь – над «Балтикой? Как это назвать?
– Это 11-я гексаграмма «Книги перемен», так называется наиболее ранний из китайских философских текстов: удача идет к тому, кто сам идет к ней. Эта гексаграмма называется «Расцвет».
– То есть у «Динамо» наступил расцвет?
– По всей видимости, да – в мае. В Краснодаре же урожай выдался только озимых. Ну и «Крестовская теплица», похоже, перестала плодоносить.
– Впереди домашний матч с «Крыльями» и при определенных обстоятельствах «Динамо» может стать чемпионом уже после этой игры.
– Двое моих хороших знакомых – один из Германии и один из Израиля, член клуба болельщиков «Динамо» 1980-х, сказали мне, что отправляются на матч с «Крыльями» в Москву.
– Хотят увидеть историческое событие воочию?
– Да, это именно событие. Необычное событие для динамовских «рыцарей веры». Многие из клуба болельщиков, откуда я вырос, так и не дождались чемпионства. Около десяти моих хороших знакомых умерло.
- «Динамо» после 28 туров набрало 53 очка против 51 у «Зенита» и 50 у «Краснодара».
- В последний раз клуб становился чемпионом в сезоне-1976 (весна) Высшей лиги СССР.
- Последний выигранный трофей «Динамо» – Кубок России-1994/95. Тогда Воробьев работал в клубе.