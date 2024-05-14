Игнашевич высказался о предстоящей игре со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич сказал, что его подопечные уже забыли о поражении от «Динамо» (2:3) в матче 28-го тура РПЛ, где его команда пропустила два гола в компенсированное время.

«Мы уже не думаем об игре с «Динамо», у нас нет никаких потрясений, это футбол. Мы на своем поле и забивали на последних минутах, и пропускали на последних минутах. За это болельщики и любят эту игру.

Что касается матча со «Спартаком», это совсем другой турнир и другие эмоции. Все наши футболисты мечтают сыграть главный матч сезона в «Лужниках».

У нас впереди два матча, мы будем настраиваться и на матчи чемпионата, но Кубок – это полуфинал, это мечта для футболистов и болельщиков. Надеемся, что мы ярко проведем матч и напишем историю клуба яркой страницей», – сказал Игнашевич.